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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
158
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"Жирона" з чотирма українцями у складі отримала нового головного тренера

"Біло-червоних" очолив Кіке Альварес.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіке Альварес

Кіке Альварес / facebook.com/gironafc

Іспанська "Жирона" оголосила про призначення головного тренера. Ним став Кіке Альварес.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-червоних". Деталі угоди не розголошуються.

Зазначається, що перед новим керманчием поставлено завдання повернути команду до Ла Ліги. На цій посаді він замінив Мічела Санчеса.

50-річний фахівець до цього від 2024 року тренував другу команду "Жирони". Минулого сезону він посів з нею 7-ме місце у Сегунді КІФФ — четвертому за рангом іспанському дивізіоні.

"Жирона" за підсумками сезону-2025/26 посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).

Зараз у складі каталонського клубу є чотири українці — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат, воротар Владислав Крапивцов, а також нападник Олександр Пищур, який цього літа приєднався до команди.

Раніше повідомлялося, що Циганков визначився зі своїм майбутнім у "Жироні".

Також ми розповідали, що 16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною".

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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