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"Жирона" з чотирма українцями у складі отримала нового головного тренера
"Біло-червоних" очолив Кіке Альварес.
Іспанська "Жирона" оголосила про призначення головного тренера. Ним став Кіке Альварес.
Про це повідомив офіційний сайт "біло-червоних". Деталі угоди не розголошуються.
Зазначається, що перед новим керманчием поставлено завдання повернути команду до Ла Ліги. На цій посаді він замінив Мічела Санчеса.
50-річний фахівець до цього від 2024 року тренував другу команду "Жирони". Минулого сезону він посів з нею 7-ме місце у Сегунді КІФФ — четвертому за рангом іспанському дивізіоні.
"Жирона" за підсумками сезону-2025/26 посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).
Зараз у складі каталонського клубу є чотири українці — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат, воротар Владислав Крапивцов, а також нападник Олександр Пищур, який цього літа приєднався до команди.
Раніше повідомлялося, що Циганков визначився зі своїм майбутнім у "Жироні".
Також ми розповідали, що 16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною".