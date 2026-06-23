"Жирона" з чотирма українцями у складі отримала нового головного тренера

Кіке Альварес / facebook.com/gironafc

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Іспанська "Жирона" оголосила про призначення головного тренера. Ним став Кіке Альварес.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-червоних". Деталі угоди не розголошуються.

Зазначається, що перед новим керманчием поставлено завдання повернути команду до Ла Ліги. На цій посаді він замінив Мічела Санчеса.

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50-річний фахівець до цього від 2024 року тренував другу команду "Жирони". Минулого сезону він посів з нею 7-ме місце у Сегунді КІФФ — четвертому за рангом іспанському дивізіоні.

"Жирона" за підсумками сезону-2025/26 посіла 19-те місце у турнірній таблиці Примери й вилетіла до Сегунди (другого за рангом іспанського дивізіону — прим.).

Зараз у складі каталонського клубу є чотири українці — півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат, воротар Владислав Крапивцов, а також нападник Олександр Пищур, який цього літа приєднався до команди.

Раніше повідомлялося, що Циганков визначився зі своїм майбутнім у "Жироні".

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Також ми розповідали, що 16-річний український футболіст підписав контракт із "Барселоною".

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