"Жирона" з двома українцями на полі зазнала нищівної поразки в матчі Ла Ліги
Команда Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова була розгромлена "Вільярреалом".
"Жирона" на виїзді розгромно програла "Вільярреалу" в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 5:0.
Упродовж стартових 28 хвилин зустрічі "Жовта субмарина" зуміла забити чотири голи – дубль оформив Тейджон Б'юкенен, по разу відзначилися Ніколя Пепе та Рафа Марін.
У другому таймі підопічні Мічела пропустили ще один гол – Б'юкенен зробив хет-трик на 64-й хвилині.
Весь матч на полі провів український голкіпер "жиронців" Владислав Крапивцов. Основний воротар команди Пауло Гассаніга пропускав цей поєдинок через вилучення, яке заробив у грі минулого туру проти "Райо Вальєкано".
Інший українець "Жирони" – півзахисник Віктор Циганков – також вийшов у стартовому складі та відіграв 78 хвилин, після чого його замінив Ясер Аспрілья.
Огляд матчу "Вільярреал" – "Жирона"
Для "Жирони" це друга поразка поспіль на старті нового сезону Ла Ліги. У першому турі "червоно-білі" програли "Райо Вальєкано" (1:3). Команда Циганкова та Крапивцова наразі перебуває на останьому місці без набраних очок.
"Вільярреал" (6 очок) очолює турнірну таблицю Примери. У першому турі "Жовта субмарина" обіграла "Реал Ов'єдо" (2:0).
У наступному турі "Жирона" 30 серпня прийме "Севілью", а "Вільярреал" днем пізніше на виїзді позмагається із "Сельтою".