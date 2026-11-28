Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

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"Жирона" українських форвардів Владислава Ваната та Олександра Пищура зазнала поразки від "Ельденсе" (2:3) у виїзному матчі 16-го іспанської Сегунди сезону-2026/27.

Уже на 2-й хвилині зустрічі Ванат вивів "біло-червоних" уперед. На 9-й хвилині господарі відігралися зусиллями Роберто Лопеса.

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На 25-й хвилині гості залишилися в меншості — Пищур заробив пряму червону картку за удар суперника ліктем.

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На 36-й хвилині Лопес оформив дубль, вивівши господарів уперед. А на старті другого тайму "Ельденсе" вдалося збільшити свою перевагу — на 47-й хвилині відзначився Мануель Ньєто.

У меншості "Жирона" скоротила відставання — на 87-й хвилині гол забив Алекс Морено, але врятуватися від поразки не зуміла.

Зазначимо, що Ваната замінили на 65-й хвилині матчу. Цього сезону в його активі сім голів та два асисти у 11 поєдинках на клубному рівні.

Ще один український футболіст "біло-червоних", воротар Владислав Крапивцов, провів весь матч на лавці для запасних.

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Після цієї поразки "Жирона" (27 очок) залишається на третьому місці в турнірній таблиці Сегунди (другий за силою іспанський дивізіон — прим.). "Ельденсе" (20 балів) перебуває на 13-й сходинці.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Чорноморцю" в УПЛ.

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