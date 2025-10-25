ТСН у соціальних мережах

Проспорт
30
1 хв

"Жирона" з Циганковим і Ванатом здійснила камбек, але втратила перемогу в матчі Ла Ліги

Видовищне протистояння аутсайдерів Примери закінчилося результативною нічиєю.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Циганков

Віктор Циганков / © ФК "Жирона"

"Жирона" на своєму полі зіграла внічию з "Реалом Ов'єдо" в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився з рахунком 3:3.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 38-й хвилині пенальті реалізував Федеріко Віньяс.

На старті другої половини зустрічі підопічні Мічела пропустили вдруге – на 57-й хвилині відзначився Хосе Рондон.

Утім, "біло-червоні" зуміли здійснити камбек. На 64-й хвилині відставання господарів скоротив Крістіан Стуані, реалізувавши пенальті. На 84-й хвилині Аззедін Унахі зрівняв рахунок у протистоянні.

На 90-й хвилині Стуані знову реалізував пенальті й вивів каталонців уперед.

Однак "жиронці" не втримали перемогу – на 90+7-й хвилині Давід Карму врятував "Реал Ов'єдо" від поразки.

Зазначимо, що у стартовому складі "Жирони" вийшли два українці – півзахисник Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. Обох замінили на 59-й хвилині. Український воротар каталонського клубу Владислав Крапивцов не потрапив до заявки на матч.

Огляд матчу "Жирона" – "Реал Ов'єдо"

Буде додано незабаром.

"Жирона", яка за десять матчів поточного сезону Ла Ліги здобула лише одну перемогу, з 7 очками продовжує замикати турнірну таблицю. "Реал Ов'єдо" з 7 балами перебуває на передостанній, 19-й сходинці.

У наступному турі "Жирона" 31 жовтня на виїзді зіграє проти "Хетафе", а "Реал Ов'єдо" 3 листопада прийме "Осасуну".

30
