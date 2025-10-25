- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
"Жирона" з Циганковим і Ванатом здійснила камбек, але втратила перемогу в матчі Ла Ліги
Видовищне протистояння аутсайдерів Примери закінчилося результативною нічиєю.
"Жирона" на своєму полі зіграла внічию з "Реалом Ов'єдо" в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона завершився з рахунком 3:3.
Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 38-й хвилині пенальті реалізував Федеріко Віньяс.
На старті другої половини зустрічі підопічні Мічела пропустили вдруге – на 57-й хвилині відзначився Хосе Рондон.
Утім, "біло-червоні" зуміли здійснити камбек. На 64-й хвилині відставання господарів скоротив Крістіан Стуані, реалізувавши пенальті. На 84-й хвилині Аззедін Унахі зрівняв рахунок у протистоянні.
На 90-й хвилині Стуані знову реалізував пенальті й вивів каталонців уперед.
Однак "жиронці" не втримали перемогу – на 90+7-й хвилині Давід Карму врятував "Реал Ов'єдо" від поразки.
Зазначимо, що у стартовому складі "Жирони" вийшли два українці – півзахисник Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. Обох замінили на 59-й хвилині. Український воротар каталонського клубу Владислав Крапивцов не потрапив до заявки на матч.
Огляд матчу "Жирона" – "Реал Ов'єдо"
Буде додано незабаром.
"Жирона", яка за десять матчів поточного сезону Ла Ліги здобула лише одну перемогу, з 7 очками продовжує замикати турнірну таблицю. "Реал Ов'єдо" з 7 балами перебуває на передостанній, 19-й сходинці.
У наступному турі "Жирона" 31 жовтня на виїзді зіграє проти "Хетафе", а "Реал Ов'єдо" 3 листопада прийме "Осасуну".