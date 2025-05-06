"Жирона" з Циганковим перервала тримісячну безвиграшну серію в Ла Лізі (відео)

Віктор Циганков / © facebook.com/gironafc

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"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова обіграла "Мальорку" в домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі поля забили на 10-й хвилині. Перемогу "жиронцям" приніс уругвайський нападник Крістіан Стуані.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та зіграв повний матч. Його одноклубник – 19-річний український воротар Владислав Крапивцов – провів поєдинок на лавці для запасних.

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Огляд матчу "Жирона" – "Мальорка"

Таким чином, "Жирона" перервала свою 11-матчеву безвиграшну серію в Ла Лізі. До цього "біло-червоні" перемагали ще на початку лютого в поєдинку з "Лас-Пальмасом" (2:1). Відтоді команда зазнала 7 поразок і чотири рази зіграла внічию.

Після цієї перемоги підопічні Мічела (38 очок) вийшли на 15-те місце в таблиці Примери – від зони вильоту каталонців тепер відділяють 6 балів.

"Мальорка" (44 пункти) залишилася на десятій позиції, не використавши шанс піднятися до зони єврокубків.

У наступному турі Ла Ліги команда Циганкова 10 травня прийме "Вільярреал", а "Мальорка" того ж дня вдома зіграє з "Вальядолідом".