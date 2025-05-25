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"Жирона" з Циганковим та Крапивцовим розгромно програла "Атлетіко" на фініші Ла Ліги (відео)
Хет-триком у складі "матрацників" відзначився Александер Серлот.
"Жирона" на своєму полі розгромно поступилася мадридському "Атлетіко" в матчі останнього, 38-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 0:4.
Перший тайм минув без забитих голів. А в другій половині зустрічі хет-триком відзначився Александер Серлот. Ще один м'яч в активі Клемана Лангле.
У складі "Жирони" повний матч відіграли одразу два українці – півзахисник Віктор Циганков і воротар Владислава Крапивцов, для якого цей матч став лише другим за дорослу команду "біло-червоних".
Огляд матчу "Жирона" – "Атлетіко"
"Жирона" (41 очок) посідає 16-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги, але ще може опуститися на 17-у позицію. Підопічні Мічела фінішували лише в одному балі від зони вильоту.
"Атлетіко" (76 пунктів) закінчив сезон Примери на третій сходинці. Команда Дієго Сімеоне кваліфікувалася до основної стадії наступного розіграшу Ліги чемпіонів.