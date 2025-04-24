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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Жирона" з Циганковим у більшості втратила перемогу над аутсайдером Ла Ліги (відео)

Підопічні Мічела не можуть перемогти вже 11 матчів поспіль у чемпіонаті Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Леганес" – "Жирона"

"Леганес" – "Жирона" / © x.com/GironaFC

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова зіграла внічию з "Леганесом" у виїзному матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке" у Леганесі завершився з рахунком 1:1.

Підопічні Мічела відкрили рахунок на початку другого тайму. На 54-й хвилині влучного удару по воротах завдав уругвайський нападник Крістіан Стуані.

Від 19-й хвилини матчу господарі поля грали в меншості після того, як пряму червону картку заробив хавбек "Леганеса" Сейдуба Сіссе.

Наприкінці гри "Леганес" врятувався від поразки – на 90+2-й хвилині відзначився марокканський нападник Мунір Ель-Хаддаді.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та зіграв повний матч. Його одноклубник – 19-річний український воротар Владислав Крапивцов – провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Леганес" – "Жирона"

Таким чином, безвиграшна серія "жиронців" у чемпіонаті Іспанії подовжилася вже до 11 матчів. Востаннє "біло-червоні" перемагали ще на початку лютого в поєдинку з "Лас-Пальмасом" (2:1). Відтоді команда зазнала 7 поразок і чотири рази зіграла внічию.

Після цього матчу "Жирона" (35 очок) залишилася на 16-му місці в таблиці Примери – від зони вильоту каталонців відділяють лише 3 бали.

"Леганес" (30 пунктів) розташовується на передостанній, 19-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги команда Циганкова 5 травня прийме "Мальорку", а "пепінерос" днем раніше на виїзді позмагаються із "Севільєю".

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