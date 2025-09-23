"Жирона" з Ванатом зіграла внічию проти "Атлетика" у чемпіонаті Іспанії

"Атлетик" – "Жирона" / © ФК "Жирона"

"Жирона" зіграла внічию з "Атлетиком" у виїзному матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сан Мамес" у місті Більбао завершився з рахунком 1:1 .

Каталонський клуб виграв перший тайм завдяки голу Аззедіна Унахі на 9-й хвилині зустрічі.

Однак втримати перемогу підопічні Мічела не зуміли – на 48-й хвилині Мікель Хаурегісар забив м'яч, який приніс баскам нічию.

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат вийшов на поле в стартовому складі та не відзначився результативними діями. На 86-й хвилині його замінив Крістіан Стуані.

Інші два українські футболісти "Жирони", воротар Владислав Крапивцов та півзахисник Віктор Циганков, який продовжує відновлюватися після травми, не потрапили до заявки на цей матч.

Огляд матчу "Атлетик" – "Жирона"

Таким чином, "Жирона" (2 очки) залишилася на останньому місці турнірної таблиці Примери. "Біло-червоні" не здобули жодної перемоги за шість поєдинків нового сезону.

"Атлетик" перебуває на п'ятій позиції, маючи у своєму активі 10 балів.

У наступному турі "Жирона" 26 вересня прийме "Еспаньйол", а клуб з Більбао днем пізніше на виїзді зіграє проти "Вільярреала".