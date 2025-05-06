Одне слово допоможе точно визначити, чи бреше людина

Вживання абсолютів може бути сигналом неправди / © Pixabay

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Брехати — не лише аморально, а й психологічно виснажливо. І виявити неправду набагато простіше, ніж здається. Американський адвокат Джефферсон Фішер, знаний експерт з судових дебатів, поділився в одному з останніх випусків подкасту Diary of a CEO простим методом, як розпізнати брехуна. І все, що для цього потрібно, — слухати уважно одне слово.

Про це пише New York Post.

За словами юриста, брехуни часто вживають категоричні формулювання, зокрема «ніколи» або «завжди». Саме ці слова він називає «показовими маркерами неправди». «Коли я запитую людину: „Чи писали ви повідомлення за кермом того дня?“ і чую у відповідь: „Ні, я ніколи не пишу повідомлень, коли за кермом“ — це вже сигнал, — пояснює Фішер. — Усі ми хоча б раз писали щось у телефоні під час водіння. Абсолютні слова — „ніколи“ чи „завжди“ — зазвичай вказують на спробу приховати правду».

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Ще одним індикатором брехні є занадто швидка відповідь. Якщо людина не замислюється над запитанням, а одразу видає готову фразу — це може бути ознакою заздалегідь підготовленої неправди. Фішер радить у таких випадках повторити питання повільно. Це може змусити співрозмовника скорегувати свою відповідь, і тоді правда випливе сама: «Ну, іноді буває…».

Цікаво, що брехня не лише впливає на репутацію, а й має психологічні наслідки. Дослідження, проведене університетом Твенте в Нідерландах, показало: люди, які збрехали хоча б раз за день, мали помітно нижчу самооцінку. Учасників просили згадати, як вони поводилися упродовж дня: 22% збрехали заради власної вигоди, 8% — щоб захистити інших, а 69% повідомили, що взагалі не брехали. Але саме ті, хто згадав свій обман, почувалися гірше.

Отже, наступного разу, коли ви почуєте в розмові «я ніколи» або «я завжди» — придивіться уважніше. Можливо, правда поряд, просто її намагаються замаскувати гарними словами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ШІ назвав Трампа і Маска головними брехунами сучасності.