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Росія обстріляла Миколаїв зі "Смерчів": спалахнули багатоповерхівки (фото, відео)

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Росія обстріляла Миколаїв зі "Смерчів": спалахнули багатоповерхівки (фото, відео)

Виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів". 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок чого, виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

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"До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі. Масштаби руйнування встановлюються", - розповіли рятувальники. 

© ДСНС
ДСНС

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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