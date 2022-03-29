Росія заявила про скорочення військової активності на двох напрямках, а тим часом перекидає "Іскандери" до Білорусі

Росія заявила про скорочення військової активності на двох напрямках, а тим часом перекидає "Іскандери" до Білорусі

РФ перегрупує війська та відводить частину підрозділів на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності.

Російська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

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"Російський ворог перегрупує війська та відводить частину підрозділів на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності. На Гомельщині Республіки Білорусь зафіксовано перевезення мобільної балістичної ракетної системи "Іскандер-М" в напрямку державного кордону з Україною. Але саме з території Білорусі в перший день війни до Київської області увійшли російські загарбники", - йдеться у повідомомленні.

Щодо ситуації на Київщині, протягом минулої доби росіяни більше 40 разів обстріляли житлові масиви Київщини. Загалом в області руйнувань зазнали більше 550 об’єктів.

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована та спокійна.

Бучаський район.

Макарівська громада, Ірпінь - обстріли.

Гостомельська громада - тривали бої.

Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари.

Бородянська та Дмитрівська громади - переміщення ворога.

Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район.

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район.

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, за результатами перемовин у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

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