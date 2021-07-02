Ад на колесах: почему в общественном транспорте Киева не включают кондиционеры

Ад на колесах: почему в общественном транспорте Киева не включают кондиционеры

Если включена система охлаждения салона, то на 100 км расход топлива увеличивается с 5 до 7 л, говорят эксперты.

Есть ли в салонах общественного транспорта Киева кондиционеры и почему некоторые водители не включают охлаждение для пассажиров? Ответы на эти вопросы — в сюжете "Сніданку з 1+1" за 2 июля.

На улице — +33°C. Корреспондент "Сніданку" Александр Саюн проверяет троллейбус. По заводским стандартам в нем должен быть кондиционер. Но для киевлян — это миф. Пассажиры спасаются открытым окном.

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Далее пересаживается в маршрутку — температура в салоне такая же как на открытом солнце. Для комфортной поездки у водителя совет незатейлив — "открыть окошко и люки".

Мучает жара и водителей. У водителя троллейбуса Виталия на панели приборов есть термометр и бутылка с водой.

"В кабине у меня 39-40 градусов, когда открыты окна и двери. Как спасаемся? Воду пьем как не в себя. И бегаем умываться... У нас в депо только три машины с кондиционерами", — говорит он.

Водитель троллейбуса Валентина на маршруте — даже в свой день рождения. Рассказывает, что за рулем 45 лет. Сейчас ездит на старом рогатом. О прохладе в кабине забыла давно.

"Некоторые ставят вентиляторы, у меня был, так ребята забрали, не знаю", — говорит женщина.

Мучает жара и водителей, и пассажиров, поскольку стандартов к кондиционирования в городском транспорте в жару в Украине нет.

Об этом говорит основатель ОО "За качественный транспорт" Святослав Товстыга: "Законодательством не урегулировано понятие комфортной температуры и нет обязательств по перевозчиков".

Эксперт добавляет, что некоторые водители умышленно не включают охлаждение салона.

"На 100 километров расход топлива увеличивается с пяти до семи литров. И это стимулирует водителей эту систему не включать", — отмечает он.

А в завершении рейда журналист "Сніданку" нашел автобус (№118, который курсирует в центре столицы — ред.), где кондиционер был. Но выключеный. Пришлось закрыть окна, опустить люки, попросить водителя включить ... и только тогда стало прохладнее.

Эксперты объясняют, что переоборудовать пассажирский автобус и установить кондиционер — стоит от 5 до 15 тысяч долларов. Это как купить в Европе подержанный автобус с кондиционером.

Напомним, в Киеве водитель трамвая не выдержал +47°C в кабине и потерял сознание. Это произошло во время движения. Прийти в себя ему помогла коллега из встречного трамвая. Все, к счастью, закончилось благополучно.

Ад на колесах: почему в общественном транспорте не включают кондиционеры

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