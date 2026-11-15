Известная украинская актриса спела на "Голосі країни-14": Маричка Падалко со слезами поддержала ее

Голос країни-14, Маричка Падалко, Алена Якименко

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Украинская актриса театра и кино Алена Якименко неожиданно сменила привычную сценическую роль на вокальную и вышла на сцену «Голоса країни-14».

Так, 27-летняя артистка имеет за плечами ряд театральных работ, в том числе участие в мюзиклах. Теперь Алена решила развивать еще один свой талант — вокальный. В ее наследии уже есть записанная песня, однако она мечтает еще больше проявлять себя в музыке.

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Поддержать актрису на «Голосі країни-14» пришла ведущая Маричка Падалко. Именно она в свое время поощрила Алену на проект, ведь заметила ее вокальные способности во время театральных представлений. Падалко искренне верила, что артистке предстоит показать свой талант и за пределами театральной сцены.

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На слепых прослушиваниях Якименко исполнила украинскую песню «Черемшина». Впрочем, в этот раз ни один из четырех тренеров не развернул кресло. Артем Пивоваров объяснил, что наставники имеют ограниченное количество мест в командах и вынуждены тщательно выбирать участников.

Но для Алены это появление на шоу имело гораздо более глубокий смысл, чем просто попытка попасть в команду. Актриса решила использовать возможность быть услышанной, чтобы поддержать женщин, переживших насилие, харасмент и недопустимое отношение к работе. Она откровенно рассказала о собственном опыте, в частности, о том, как во время работы ее воспринимали не как профессиональную актрису, а как сексуальный объект.

Ее слова раздались на фоне скандала вокруг бывшего художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса. Ранее Якименко уже публично рассказывала о своем опыте взаимодействия с режиссером. Истории актрис и других работниц театральной сферы повлекли за собой широкий общественный резонанс, а также протесты и призывы к ответственности. Алена отмечает, что даже сейчас продолжает работать с психологом, чтобы справиться с пережитым.

Алена Якименко

Особенно эмоциональной стала реакция Натальи Могилевской. Тренер «Голоса країни» обняла участницу и со слезами поблагодарила ее за смелость говорить о болезненном опыте. Наставник также поделилась собственными воспоминаниями о ситуациях, в которых чувствовала себя некомфортно, но в свое время не решалась открыто рассказать об этом. Признание Алены помогло ей иначе взглянуть на собственный опыт и избавиться от стыда за откровенность.

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Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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