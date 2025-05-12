12 мая 2025 года цветочное полнолуние: три медитации для красоты

Цветочное полнолуние / © ТСН.ua

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Это полное 12 апреля 2025 года, названное цветочным из-за буйства майских цветов, несет мягкую энергию расцвета, женственности, вдохновения. Это идеальное время для того, чтобы взглянуть на себя с любовью, разбудить внутреннюю и внешнюю красоту, очиститься от сравнений и самокритики.

Собрали для вас три медитации, которые особенно подходят к этому дню:

1. Медитация зеркала: красота в глазах любви

Станьте перед зеркалом при свете полной Луны или зажгите свечу. Посмотрите себе в глаза и медленно, с нежностью скажите:

"Я вижу в тебе красоту. Я признаю тебя. Ты уникальна".

Представляйте, как ваше отражение наполняется светом. Это не о внешности – это о глубоком принятии.

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2. Лунный свет на коже

Сядьте у окна или на открытом воздухе, где видна Луна. Закройте глаза, представьте, как серебряный свет полны окутывает ваше лицо, кожу, тело.

С каждым вдохом вы наполняетесь светом, исцеляющим и разглаживающим душу и тело.

Почувствуйте, как у вас расцветает воздушность, мягкость и привлекательность.

3. Медитация цветка внутри

Представьте, что в вашем сердце расцветает нежный цветок. Это ваша сущность. Она красива от природы — не потому, что идеальна, а потому, что настоящая.

Каждый лепесток – ваше качество: доброта, чувствительность, смелость, мудрость. Наблюдайте за раскрытием этого цветка в дыхании.

Эти медитации не только усиливают чувство собственной красоты, но и открывают вас для любви, покоя и магии в этот майский вечер.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро "Маг".

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.