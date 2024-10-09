142 боевых столкновения на фронте: самое горячее на Кураховском направлении

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 08.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 142 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 67 авиаударов, сбросив 104 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 467 дронов-камикадзе и произвели более 2520 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Старицы. Три боестолкновения закончились без успеха для окупантов, один бой еще продолжается. Кроме того, российские захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Харьков, Черкасская Лозовая, Малые Проходы, сбросив 7 авиабомб.

В Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки. Украинские защитники отбили 12 атак, еще четыре — продолжаются. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Богуславка, Загрызово и Берестово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Макеевки, Грековки, Вишневого, Нововодяного, Торского, Новосадового и Дибровы. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время двух боевых столкновений у Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Калиновки, Временного Яра, Ступочек. Еще один бой идет у Белой Горы, ситуация контролируемая. Враг сбросил 6 авиабомб по районам населенных пунктов Константиновка, Дружковское и Часов Яр.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны возле Торецка, Нелиповки и Дилиевки, пять из которых еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дружба, Екатериновка, Константиновка и Торецк.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 37 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 210 окупантов, 85 из них — безвозвратно. Кроме этого, поврежден танк и АГС врага.

Горячее сегодня на Кураховском направлении. Враг 39 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки, Кураховки, Измайловки, Острого, Курахового и Водяного. По уточненной информации, до сих пор ведется три боестолкновения.

На Времивском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий недалеко от Богоявленки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. Четыре атаки уже отбиты, две продолжаются.

В Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Роботиного и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Любково, Новополь и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, 63-й отдельной механизированной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 15-й бригады Помехи, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Присоединяйтесь к рядам ВСУ! Победим!

Напомним, западные СМИ пишут о том, что после падения Угледара россияне продвигаются в другой город. Сейчас ведутся ожесточенные бои в Торецке.

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