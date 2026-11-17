Гороскоп на 18 ноября / © Credits

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18 ноября 2026 года три знака зодиака могут столкнуться с неожиданными трудностями. По прогнозу астрологов, соединение Меркурия и Черной Луны Лилит принесет ситуации, которые проведут на прочность их выдержку и уверенность в собственных силах. В то же время эти испытания могут стать толчком к важным изменениям.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Близнецы

Близнецы могут почувствовать, что их дела зашли в тупик. Несмотря на желание двигаться вперёд, определённые обстоятельства будут мешать достичь желаемого. Это может вызвать раздражение и чувство бессилия.

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Астрологи советуют не искать лёгких путей, ведь некоторые трудности придётся просто преодолеть. Главным преимуществом Близнецов станет вера в собственные силы. Именно она поможет им пережить непростой период и в конечном итоге приблизиться к своей цели.

Дева

Для Девы 18 ноября может стать днём, когда придётся столкнуться с несправедливостью или неприятными обстоятельствами. Однако астрологи уверяют, что эти трудности будут временными.

Нынешние испытания могут преподать представителям этого знака важные жизненные уроки. В определенные моменты Девам будет казаться, что они остались один на один со своими проблемами. Однако это состояние вскоре пройдет, а ситуация постепенно стабилизируется. Главное — не терять уверенности и помнить, что у сложного периода есть конец.

Водолей

Водолеям придётся проверить свою стойкость. Под влиянием Меркурия и Лилит они могут усомниться в правильности своих решений и даже задуматься, стоит ли продолжать начатое.

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Несмотря на временное разочарование, астрологи призывают представителей этого знака не сдаваться. Впереди их ждут новые возможности, поэтому отказываться от своих планов из-за неудач не стоит. Водолеям понадобятся терпение и настойчивость, чтобы пережить этот этап и вернуть уверенность в себе.

Напомним, астрологи предупредили, что 18 ноября 2026 года — день, когда можно почувствовать мощный прилив энергии, — его обязательно нужно направить на добрые дела.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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