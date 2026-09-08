2027 года произойдут жуткие изменения в мире: Ванга шокировала загадочным пророчеством

Болгарская проводница Ванга

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Болгарской провидице Ванге продолжают приписывать предсказание будущих мировых событий. Одно из них касается 2027 года и звучит особенно жутко — якобы человечество может столкнуться с появлением людей, обладающих чрезвычайными способностями.

Об этом пишет Lad Bible.

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Люди могут получить «сверхспособности»

По ее прогнозам, в 2027 году таинственная болезнь или генетический эксперимент может привести к появлению людей с так называемыми «сверхчеловеческими чертами».

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Впрочем, никаких конкретных деталей этого предсказания нет. В частности, неизвестно, о каких именно способностях идет речь, сколько людей они могут получить и при каких обстоятельствах это якобы произойдет.

Также утверждается, что такие свойства могут появиться только у части людей.

Ванге также приписывают предсказания о ИИ

Кроме «сверхлюдей», Баби Ванге регулярно приписывают ряд других прогнозов на ближайшие годы. В частности, речь идет о масштабных стихийных бедствиях и стремительном развитии искусственного интеллекта.

Утверждается, что Ванга якобы предполагала момент, когда человечество осознает, что зашло «слишком далеко» в развитии искусственного интеллекта, а машины начнут заменять людей.

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В то же время, документальных подтверждений того, что эти прогнозы были сделаны Бабой Вангой при ее жизни, нет.

Напомним, австрийский физик еще в 1960-х годах вычислил точный день апокалипсиса.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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