Три знака Зодиака ждут счастливые перемены 3 октября: кому улыбнется судьба

Гороскоп на 3 октября / © Credits

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В субботу, 3 октября, для трёх знаков Зодиака может начаться гораздо более светлый период. Астрологи связывают эти изменения с тригоном Луны в Раке и Меркурия в Скорпионе. Считается, что этот транзит помогает успокоить мысли, отпустить тяжёлые переживания и по-другому взглянуть на то, что в последнее время портило настроение.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Рак

Ракам пора оставить позади грусть, которая слишком долго влияла на их жизнь. 3 октября представители этого знака могут осознать, что способны самостоятельно изменить своё эмоциональное состояние и больше не цепляться за прошлые переживания.

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Тригон Луны и Меркурия может стать для Раков своеобразной точкой освобождения. Вместо того чтобы постоянно возвращаться к неприятным мыслям, они смогут сосредоточиться на хорошем и позволить себе двигаться дальше.

Близнецы

В последнее время Близнецы, возможно, испытывали сильные негативные эмоции — от гнева до грусти. Однако в субботу ситуация может начать меняться. Астрологический транзит поможет перестать отождествлять себя с пережитыми трудностями.

Представителям этого знака советуют уделять больше внимания настоящему и не позволять прошлому влиять на их настроение. Именно это может вернуть ощущение внутренней свободы и сделать жизнь гораздо приятнее.

Весы

Для Весов изменения могут быть связаны с личными отношениями, которые уже некоторое время приносят больше печали, чем радости. 3 октября они смогут более ясно понять, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени зависит от их собственного решения.

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Терезам придётся выбирать между сохранением привычного положения вещей и готовностью отпустить то, что делает их несчастными. Астрологи считают, что именно второй путь может открыть перед представителями этого знака возможность для нового, гораздо более светлого этапа жизни.

Напомним, астрологи предупредили, что выходные 3 и 4 октября, приходящиеся на один лунный день, — не самое простое время в лунном календаре, но это не означает, что их нельзя прожить не только полноценно, но и с пользой и даже удовольствием.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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