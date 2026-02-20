3 знака, которым 21 февраля представится шанс — карты Таро назвали фаворитов дня

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

21 февраля может стать днем, когда внезапный шанс появится именно там, где его не ожидали.

Карты Таро указывают на день инициативы и быстрых решений: для одних это возможность, для других проверка внимательности.

Главная карта дня — Маг

Маг символизирует начало, влияние и умение управлять ситуацией. Это карта активной позиции: ничего не произойдет "само", но тот, кто проявит инициативу, может получить результат быстрее, чем планировал. Энергия дня подходит для переговоров, новых решений, финансовых мер и личных заявлений.

Реклама

Три знака-фаворита 21 февраля

Близнецы — Туз Пентаклей

Может появиться конкретная возможность в финансовой сфере или в работе. Карта указывает на реальный шанс, а не отвлеченное обещание.

Лев — Солнце

День может принести положительную новость, поддержку или признание. Ваша уверенность влечет за собой благоприятные обстоятельства.

Водолей — Звезда

Возникает новая перспектива. Возможное решение, которое откроет долгосрочное направление.

Кому следует быть осторожными

Стрелец — Пятерка Мечей

Лучше избегать споров и резких слов. Не каждую дискуссию нужно выигрывать.

Реклама

Рыбы — Луна

Возможна неопределенность или сомнительная информация. Не торопитесь доверять обещаниям.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Инициатива сегодня уместна, но без импульсивности.

Телец — Четверка Пентаклов

Финансовая сдержанность принесет больше пользы, чем риск.

Близнецы — Туз Пентаклев

Новый шанс может иметь материальную основу.

Реклама

Рак — Королева Кубков

Интуиция поможет принять верное решение.

Лев — Солнце

Положительная динамика по делам.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Результат зависит от сосредоточенности.

Реклама

Весы — Справедливость

Взвешенность в решениях сегодня критически важна.

Скорпион — Сила

Контроль над эмоциями дает преимущество.

Стрелец — Пятерка Мечев

Не стоит провоцировать конфликты.

Козорог — Король Пентаклов

Стабильность и практичность работают на вас.

Реклама

Водолей — Звезда

Новое направление становится более понятным.

Рыбы — Луна

Проверяйте факты.

21 февраля – день инициативы и возможностей. Карты Таро показывают, что результат будет зависеть не от обстоятельств, а от решительности. Шанс будет – важно его заметить.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.