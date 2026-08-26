4 знака китайского зодиака, которые 26 августа наконец-то оставят проблемы позади

Китайский гороскоп / © Unsplash

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В среду, 26 августа, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться более благоприятный период. День Водяной Обезьяны будет подталкивать к принятию решений, которые давно откладывались, а главными ориентирами станут интуиция и готовность двигаться дальше.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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26 августа 2026 года по китайскому календарю приходится на День Водяной Обезьяны в месяце Огненной Обезьяны и году Огненной Лошади. Энергию Воды в китайской астрологии связывают с мудростью, гибкостью и умением правильно выбирать момент для действий.

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Этот день считается благоприятным для первого шага к новому этапу. Необязательно заранее знать, чем завершатся перемены: на этот раз важнее всего могут оказаться внутренняя уверенность и готовность довериться собственным ощущениям.

Обезьяна

Для Обезьян переломным моментом может стать решение больше не цепляться за отношения, которые не удается наладить. Сначала отказ от надежды на их восстановление может быть болезненным, однако со временем он уступит место чувству облегчения.

Представители этого знака смогут перестать постоянно подстраиваться под другого человека и наконец-то задуматься о своих собственных потребностях. Именно отпущение прошлого может вернуть оптимизм и ощущение свободы.

Крыса

Крысы могут окончательно осознать, что их больше не устраивает нынешняя работа. В то же время резко увольняться не стоит — лучше спокойно начать поиски нового места, не отказываясь от стабильности преждевременно.

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26 августа важно не позволять эмоциям взять верх над логикой. Изменения могут потребовать времени, однако сам факт того, что Крысы начнут действовать, поможет избавиться от ощущения застоя.

Дракон

Для Драконов среда может стать днём долгожданного решения. Они наконец решатся на перемены, которым раньше сопротивлялись из-за страха перед неизвестным.

Оставаться в привычной ситуации уже не будет казаться более безопасным вариантом, ведь именно это создавало ощущение тупика. Поэтому Драконы могут решить рискнуть и проверить, куда приведёт новый путь, вместо того чтобы и дальше сомневаться.

Змея

Змеям захочется буквально и символически освободить пространство вокруг себя. Вещи, которые когда-то имели особое значение, могут утратить свою ценность, поэтому возникнет желание избавиться от лишнего.

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Часть вещей можно продать, подарить близким или отдать на благотворительность. Главным станет не способ, а само решение больше не цепляться за то, что связано с прошлым и уже не приносит положительных эмоций. Такое очищение может стать для Змей началом нового этапа.

Напомним, астрологи предупреждают, что 26 августа 2026 года — день, когда инстинкты, данные нам природой, могут оказаться в десятки раз сильнее самых убедительных аргументов разума.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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