44-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

44-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают найти опору в это сложное время.

В средневековой Европе появилась колода карт Таро, где каждой карте соответствует художественный образ-таинство, погружение в которое, как утверждают мистики, ведет к откровению. По замыслу магов и алхимиков того времени карт должны быть изображены на языке пророческих сновидений, интуитивно понятных любому человеку. За столетие появилось немало колод Таро для гадания. Маги и эзотерики пользуются Таро, пытаясь узнать тайны каждой карты и овладеть их мудростью. Все это познается в практике гадания, или им поступают ответы от вселенной, или нет.

Что ж нас всех ждет 8 апреля 2022 в 44-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть три карты Таро, которые принадлежат к так называемым фигурным картам или картам двора. В большинстве случаев при трактовке таких карт они обозначают некоторых людей в вашей жизни.

Первая карта в нашем расписании – "Король жезлов" – это лидер, способный повести за собой массы, имеющие дар убеждения. Эта карта символизирует покровителя. Такой человек проявляет сильное упорство в достижении своих целей.

Он сильный, мудрый, смелый, пытающийся оказывать помощь людям.

Также эта карта – знак успеха в разных сферах жизни. Она обещает знакомство с интересными людьми. Скучная однообразная работа – это временное явление. Необходимо настроиться на перемены. Они будут неожиданными и с сюрпризами. Вам может повезти, но важно начать действовать. Приступайте к экспериментам, настройтесь на новизну и беритесь за сложные и интересные проекты. Можно совершить прорыв, если довериться интуиции.

Следующая карта — это "Рыцарь кубков". Речь идет о готовности, не теряя самообладания, переносить максимально острое эмоциональное напряжение и испытывать максимально сильные и глубокие чувства, чтобы почувствовать суть жизни. Выдерживая разгар страсти на грани возможностей психики, человек познает свои подлинные желания и внутренних демонов, чтобы взять у них часть энергии инстинктивных влечений и покорить воле своего "Я".

Она появляется, когда человека захлестывают непреодолимые желания, но он понимает, что у них суть его жизни. Эти желания либо сделают жизнь человека адом, и он не будет принадлежать себе, либо придаст ему огромную внутреннюю силу.

Эта карта символизирует страстную, чувственную связь между людьми. Ими движет желание, стремление достичь единства и гармонии в близких отношениях, выразить это посредством дружбы, любви, согласия и заботы. В то же время эта карта означает возможность, которая вам представится в ближайшем будущем.

Последняя карта сегодняшнего расписания – "Королева кубков" советует чаще заглядывать в душу, искать ответы в подсознании, интуиции и снах. Как совет для достижения задуманного говорится, что "вода камень точит". Вам понадобится терпение, мягкость, упругость.

Появление этой карты свидетельствует об удачном стечении обстоятельств, однако не стоит рассчитывать на грандиозные результаты. Даже маленькие победы доставят немало удовольствия, но при желании добиться чего-то значимого, необходимо приложить немало усилий.

Ищите безопасное, комфортное положение в ситуации, в которой вы оказались, хотя можно с уверенностью сказать, что в ней отсутствуют подводные камни.

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