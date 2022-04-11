47-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро рассказывают, что делать дальше.

Гадание с помощью карт Таро – одно из древнейших средств прогнозирования предполагаемого будущего. Каждая карта вместе с другими имеет значение, по которому и трактуется определенное пророчество. Карты отвечают на любой правильно заданный вопрос, поэтому они помогут заглянуть как в собственное прошлое, вероятное будущее, так и чьи-то тайны. С помощью обращения к картам можно узнать практически любую информацию или получить ответ на волнующий вопрос. Но карты Таро не могут предусмотреть смерть президента России Владимира Путина или сказать, когда закончится война, потому что на это влияет слишком много факторов. Тем не менее, они озвучивают энергии и влияния, которые будут господствовать в определенный день.

Что ж нас всех ждет 11 апреля 2022 в 47-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и одну из старших арканов, которые появляются в важных ситуациях. Также присутствует и фигурная карта или карта двора.

И первая карта в нашем сегодняшнем расписании – карта под названием "Страшный суд". Эту карту тарологи также могут называть "Судный День", "Высший суд", "Возрождение", "Вечность". Одно из основных толкований этой карты – воскресение, будто мы присутствуем на библейском страшном суде.

Значение этого несет с собой преобразование и духовное возрождение. Если судить с этой карты о текущем положении дел, нас ждут изменения к лучшему и радостному событию. Также карта призывает расстаться со старыми повадками, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое.

Карта отмечает, что период проблем подходит к концу. В скором времени удастся решить все вопросы и преодолеть препятствия, негативные эмоции сменятся спокойной уверенностью. Не бойтесь шагнуть вперед и отказаться от прошлого. Сейчас удача повернулась к вам лицом, но это ненадолго, поэтому — не упустите такую возможность.

Нужно отбросить колебания, иначе вас ждет дальнейший ряд различных затруднений. Судьба ждет от вас активных действий, только в этом случае все закончится хорошо.

Следующая карта в нашем расписании – перевернутая "Королева жезлов", которая принадлежит к так называемым фигурным картам или картам двора.

Эта перевернутая карта указывает эгоистичность, жесткость, неконтролируемое стремление к власти, импульсивность, высокомерие. С этими качествами вам в ближайшее время придется столкнуться, например, у врага и завистника.

Конфликт, несмотря на предыдущую положительную карту, неизбежен. Ведь чтобы дойти до света, нужно пройти зону тьмы. Также речь идет о мести, нежелании идти на компромисс, упрямство и замкнутость.

Сейчас стоит добиться самоуважения и наивысшей степени уверенности в себе. Вы знаете себя на глубоком уровне, и ясно представляете свою личную систему правды и убеждений. Старайтесь удачи, несмотря на жертвы и препятствия.

И завершает наше сегодняшнее расписание еще одна перевернутая карта — "Четверка жезлов". Даже в перевернутом положении она остается достаточно благоприятной картой. Она рекомендует сохранять разум трезвым, правильно оценивать свои силы и постоянно анализировать текущую ситуацию.

Не стоит предварительно радоваться достигнутому результату, ведь впереди еще очень много работы. Преждевременное празднование успеха может сбить вас с толку и нарушить ваши планы. Чтобы результат был именно таким, как вы хотите, нужно четко придерживаться плана, прилагать усилия и контролировать все этапы процесса.

Если вы пустите все на самовоздействие, преждевременно убедившись в успехе, вы не только можете потерять наработанную, но и терпите большие убытки. Поэтому эта карта предупреждает – в любом деле требуется периодический отдых, но во всем нужно соблюдать меру.

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