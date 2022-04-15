51-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

51-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Говорят, что исследователи обнаружили на картах Таро изображения старых египетских знаков и вавилонских символов.

Первым известным образцом карт Таро, которые были созданы по заказу аристократов, стало бревно Таро Висконти-Сфорца, изготовленное в 1450 году в Милане. За столетия карты Таро прошли длительный путь и стали очень популярным средством для гадания.

Карты Таро не показывают будущего, а только его вероятности. Также они озвучивают подсказки судьбы.

Что же нас всех ждет 15 апреля 2022, в 51-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть три карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи.

Первая карта в расписании — "Девятка пентаклей" указывает, что вы находитесь в том периоде жизни, когда для вас важны уверенность, самодостаточность, независимость и т.д. Иногда карта может означать, что вы близки к достижению своей цели, но пока этого не сделали. Необходимо еще приложить немного усилия. У вас хорошая самодисциплина и самоконтроль, что позволит получить желаемый результат.

Также вы должны проявить сохранность, если хотите довести дело до конца. Возможно, вам придется чем-нибудь жертвовать на этот момент, но результаты будут стоить того.

Следующая карта в расписании "Пятерка кубков". Она свидетельствует, что совсем недавно в вашей жизни произошла неприязнь. Чтобы она свершилась не просто так, нужно сделать выводы и получить драгоценный опыт. Это значит, что вам больше нельзя вслепую доверять людям и совершать легкомысленные поступки. Настало время смены: теперь вы должны оценивать каждый шаг и быть внимательнее. Если не изменить поведение, то такие ситуации будут повторяться снова и снова.

А может, ситуация сложилась не так, как вы ожидали, что вызывает грусть, сожаление и разочарование. Вместо того чтобы жить дальше, вы предпочитаете утонуть в жалости к себе. Все на этом вы можете сосредоточиться – это факт неудач, ставших реальностью. Нужно это пережить, да, можно погореть, но установить временный предел жалости к себе, а затем возьмите себя в руки и двигайтесь дальше.

Появление этой карты предполагает, что вы застряли в прошлом, и не можете его отпустить. Когда вы думаете о случившемся, ваши мысли приводят старые раны и горькие воспоминания. Вы можете признать себя или считать себя жертвой жизненных обстоятельств, но эти негативные эмоции мешают вам полностью раскрыть свой потенциал. Отпустите их, чтобы двигаться дальше и получить положительные изменения.

Заканчивает наше сегодняшнее расписание карта "Восьмерка жезлов". Эта карта символизирует поспешные действия и решения, быстрое развитие событий, движение вперед к намеченной цели, несмотря на препятствия. Все действия ускоряются, а энергия концентрируется. Ожидайте важные события.

Также речь идет о творческом прорыве и появлении новых друзей. Речь идет о понимании, что решение следует принимать правильно и быстро. Карта напоминает о том, что следует стремительно двигаться к своим целям.

Читайте также:

Как проявляют себя в отношениях представители разных знаков зодиака – Астрологический прогноз