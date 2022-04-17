53-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

53-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро позволяют двигаться дальше.

Таро представляет собой систему гадания, в которой используется набор карт с символами и образами. Карты Таро дают представление о происходящем, показывают скрытые аспекты ситуации, помогают получить ответы на вопросы, касающиеся отношений, работы, возможностей и изменений жизни.

Большинство людей обращаются к картам для получения определенной информации. Карты Таро – это просто инструмент, который даст вам понимание того, что происходит, и совет как изменить свою жизнь к лучшему.

Что же нас всех ждет 17 апреля 2022, в 53-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, принадлежащие к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и одну, которая принадлежит так называемым фигурным картам или картам двора.

Первый аркан в нашем сегодняшнем раскладе – "Десятка жезлов". Она говорит о том, что перед человеком открываются огромные способности. Она вдруг может понять, что может добиться гораздо большего, чем думала до сих пор, и рассчитывать на ощутимые результаты там, где до этого могла только мечтать. Также эта карта символизирует воодушевление, исцеление душевных ран, вновь полученное доверие. У вас появится понимание, что вы готовы брать на себя ответственность.

Правда, сейчас у вас есть сомнения. Возможно, перед вами слишком сложная задача или вы не уверены в своих способностях. Все это так, но сейчас именно тот очень удачный момент, когда вы можете решить даже сверхтяжелые вызовы. Вашего потенциала достаточно для этого. Итак, действуйте и преуспевайте.

Следующая карта в расписании – "Туз кубков". Эта карта тоже говорит о том, что у вас появляется шанс изменить жизнь к лучшему. Благодарность, радость, удовольствие – лишь часть толкований этой карты. Откройте возможность любить близких и родственников. Другой вариант трактовки – удачный шанс, подарок судьбы. Чтобы узнать все прелести жизни, карта советует приложить соответствующие усилия и прислушаться к собственной интуиции.

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Используйте этот шанс, воспользуйтесь счастливым днем, он обещает вам удачу. Не бойтесь быть хорошим и открытым.

Завершает сегодняшнее расписание "Королева кубков". Речь идет о необходимости помощи, поддержки или совета от мудрой, доброй женщины. В целом аркан показывает большой шанс на удачную реализацию задуманного, а также восприимчивость человека к чувствам и мыслям других, потребность в любви, понимании, нежности.

Сейчас есть возможность заглянуть в свою душу и подумать, какие чувства вызывает происходящее Ваши интуиция и предчувствия будут верными помощниками. Уделите особое внимание снам и сигналам, посылающим ваше подсознание. Любящий друг может помочь вам или же у вас самих появится возможность проявить свою заботу.

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