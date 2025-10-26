6 китайских знаков, которым 26 октября принесет удачу, изменения и финансовый подъем

Китайский гороскоп / © pixabay.com

26 октября в китайском календаре считается Днем Разрушения — временем, когда старые структуры, привычки или ситуации уходят в прошлое. Такие дни открывают простор для нового и позволяют удачи наконец-то проявиться. На этот день проходит под знаком Земляного Дракона, а его энергия усиливает любые изменения и способствует быстрому обновлению.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи отмечают: главный источник удачи в этот день — это внутренняя смелость. Само решение отказаться от того, что больше не работает, может стать началом положительных изменений. Для шести знаков — Дракона, Коня, Крыса, Тигра, Свиньи и Быка — этот день принесет особое чувство облегчения и уверенности в завтрашнем дне.

Дракон

Это день вашего знака и он символически открывает новый этап. Вы можете понять, что определенные обстоятельства или связи больше не приносят пользы. Отказ от них позволит быстро увидеть результат — появятся долго не находившиеся решения или казавшиеся отложенными финансовые возможности. Все, что тормозило, начинает двигаться вперед.

Лошадь

В этот день проявится дисбаланс по делам или отношениям, где вы отдавали слишком многое без надлежащей отдачи. Земляной Дракон поможет увидеть ситуацию четко и вернуть контроль над собственными ресурсами. Как только вы сделаете выбор в пользу себя, обстоятельства начнут складываться благоприятно: проблемы будут решаться легче, а ваши усилия наконец-то оценят.

Крыса

В центре внимания — финансы. Вы можете получить импульс действовать там, где раньше избегали решений: проверить счета, уладить дела или наконец задать откладываемый вопрос. День Дракона поддерживает смелость и вознаграждает действующих. Сначала вы почувствуете облегчение, а впоследствии конкретный результат или прибыль.

Тигр

Вы долго пытались справиться самостоятельно, однако этот день подскажет, что сила — во взаимодействии. Следует принять помощь или поддержку, которую раньше отвергали. Когда вы откроетесь сотрудничеству, появятся новые люди, которые будут способствовать вашему развитию. Изменения могут проявиться посредством полезного знакомства или неожиданного предложения.

Свинья

Ваша природная щедрость иногда становится причиной истощения. 26 октября поможет увидеть, кто или что забирает ваши силы или деньги без отдачи. Решение остановиться и больше не тратить энергию на это станет переломным моментом. Вскоре ситуация начнет выравниваться: вернутся ресурсы, появятся финансовые поступления или удачные возможности.

Бык

Этот день доставит ощущение стабильности после периода неуверенности. Вы можете получить подтверждение, что ваши усилия не напрасны — одобрение, новость о поддержке или просто все правильно складывающийся знак. Земляной Дракон поможет избавиться от внутренних напряжений и напомнить: то, что вы имеете, — результат упорного труда.

Напомним, в воскресенье, 26 октября, успешными обещают быть любые финансовые действия: но, поскольку речь идет о выходном дне, вероятнее всего, они будут касаться удачных закупок, которые окажутся на редкость, и подготовки к важному проекту, реализация которого начнется на следующей неделе.