Астрология
504
3 мин

6 китайских знаков, которым 26 октября принесет удачу, изменения и финансовый подъем

Астрологи назвали шесть китайских знаков, которым 26 октября обещает успех и достаток. День разрушения под знаком Земляного Дракона изменит ход событий.

София Бригадир
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © pixabay.com

26 октября в китайском календаре считается Днем Разрушения — временем, когда старые структуры, привычки или ситуации уходят в прошлое. Такие дни открывают простор для нового и позволяют удачи наконец-то проявиться. На этот день проходит под знаком Земляного Дракона, а его энергия усиливает любые изменения и способствует быстрому обновлению.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи отмечают: главный источник удачи в этот день — это внутренняя смелость. Само решение отказаться от того, что больше не работает, может стать началом положительных изменений. Для шести знаков — Дракона, Коня, Крыса, Тигра, Свиньи и Быка — этот день принесет особое чувство облегчения и уверенности в завтрашнем дне.

  • Дракон
    Это день вашего знака и он символически открывает новый этап. Вы можете понять, что определенные обстоятельства или связи больше не приносят пользы. Отказ от них позволит быстро увидеть результат — появятся долго не находившиеся решения или казавшиеся отложенными финансовые возможности. Все, что тормозило, начинает двигаться вперед.

  • Лошадь
    В этот день проявится дисбаланс по делам или отношениям, где вы отдавали слишком многое без надлежащей отдачи. Земляной Дракон поможет увидеть ситуацию четко и вернуть контроль над собственными ресурсами. Как только вы сделаете выбор в пользу себя, обстоятельства начнут складываться благоприятно: проблемы будут решаться легче, а ваши усилия наконец-то оценят.

  • Крыса
    В центре внимания — финансы. Вы можете получить импульс действовать там, где раньше избегали решений: проверить счета, уладить дела или наконец задать откладываемый вопрос. День Дракона поддерживает смелость и вознаграждает действующих. Сначала вы почувствуете облегчение, а впоследствии конкретный результат или прибыль.

  • Тигр
    Вы долго пытались справиться самостоятельно, однако этот день подскажет, что сила — во взаимодействии. Следует принять помощь или поддержку, которую раньше отвергали. Когда вы откроетесь сотрудничеству, появятся новые люди, которые будут способствовать вашему развитию. Изменения могут проявиться посредством полезного знакомства или неожиданного предложения.

  • Свинья
    Ваша природная щедрость иногда становится причиной истощения. 26 октября поможет увидеть, кто или что забирает ваши силы или деньги без отдачи. Решение остановиться и больше не тратить энергию на это станет переломным моментом. Вскоре ситуация начнет выравниваться: вернутся ресурсы, появятся финансовые поступления или удачные возможности.

  • Бык
    Этот день доставит ощущение стабильности после периода неуверенности. Вы можете получить подтверждение, что ваши усилия не напрасны — одобрение, новость о поддержке или просто все правильно складывающийся знак. Земляной Дракон поможет избавиться от внутренних напряжений и напомнить: то, что вы имеете, — результат упорного труда.

Напомним, в воскресенье, 26 октября, успешными обещают быть любые финансовые действия: но, поскольку речь идет о выходном дне, вероятнее всего, они будут касаться удачных закупок, которые окажутся на редкость, и подготовки к важному проекту, реализация которого начнется на следующей неделе.

