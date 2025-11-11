6 китайских знаков, которым улыбнется удача 11 ноября: кому повезет больше всего

Китайский гороскоп / © Pexels

11 ноября 2025 года обещает волну теплых эмоций и счастливых совпадений для шести китайских знаков зодиака. Вторник пройдет под влиянием Деревянной Обезьяны — одной из самых привлекательных энергий месяца. Ее социальная и гибкая природа поможет установить новые связи, а Луна Огненной Свиньи разожжет в сердцах искренность и желание действовать от души.

Об этом сообщило издание Yourtango.

В этот день удача приходит через человеческое общение — разговоры, приглашения или даже короткие сообщения могут стать началом большой истории. Для некоторых знаков это будет означать новую любовь, для других — прояснение давних чувств.

Змея

Этот год принадлежит Деревянной Змее, поэтому энергия дня действует вам на пользу. Вы долгое время вкладывались в искренние отношения или пытались навести порядок в своих чувствах — и теперь наступает момент вознаграждения. Все недоразумения постепенно развеиваются, а партнер или близкий человек готовы встретить вас на полпути.

Вы начинаете четко понимать, чего хотите и чего больше не позволите. Это приносит спокойствие, гармонию и ощущение, что любовь снова взаимная.

Щур

День Обезьяны создает естественную гармонию с вашим знаком, и это помогает найти общий язык с окружающими. Вы легко выражаете свои мысли, и вас слышат. Если в последнее время возникали недоразумения, именно сегодня появится шанс все уладить.

В романтических отношениях наступает время внутреннего обновления. Если вы одиноки — есть шанс встретить кого-то, кто разделяет ваши ценности. Если в паре — это день, когда исчезают сомнения, а доверие возвращается.

Дракон

Этот день несет Дракону заслуженное признание. Вы наконец-то получите внимание и благодарность, которой, возможно, долго ждали. Это может быть как в работе, так и в личной жизни. Стихия Дерева помогает вам раскрыться и принимать заботу, не анализируя каждую мелочь.

Для одиноких Драконов возможно новое знакомство, которое начнется легко и непринужденно. Для тех, кто в отношениях, — момент откровенности, который восстановит эмоциональную близость.

Свинья

Луна Огненной Свиньи усиливает вашу природную привлекательность, а энергия Обезьяны помогает привлечь внимание именно тех, кто вам интересен. Вы можете получить приятный комплимент, приглашение или проявление заботы, которое вас удивит.

Этот день показывает, что ваше добро не остается без ответа. Все, что вы отдавали другим, сегодня может вернуться в виде любви, благодарности или возможности, о которой мечтали.

Конь

Вторник для Лошади — теплый, искренний и доброжелательный день. Энергия Деревянной Обезьяны вдохновляет вас на легкость в общении, а также напоминает, что любовь не всегда требует борьбы. Небольшой разговор или жест сегодня могут разрушить барьеры и вернуть в отношения гармонию.

В делах также намечается положительный сдвиг: что-то, что казалось неопределенным, начинает складываться в вашу пользу. Самое большое благословение этого дня — ощущение спокойствия и уверенности в собственной ценности.

Напомним, 11 ноября — это день, который у астрологов имеет репутацию времени мудрости и знаний, которые тают.