6 китайских знаков привлекут везение и успех уже 19 сентября

19 сентября в китайском календаре считается Днем разрушения. Этот период несет энергию столба Металлического Кролика и приходится на год Деревянной Змеи. Именно сочетание этих астрологических факторов по традиции символизирует момент изменений, когда старые схемы рушатся, а на их месте появляется простор для чего-то нового.

В китайской астрологии День разрушения не рассматривают как хаос в обычном смысле. Его смысл — в завершении того, что больше не работает, и освобождении от всего, что мешает дальнейшему росту. Год Деревянной Змеи считают временем трансформаций, а луна Петуха подчеркивает важность правды и честности. В сочетании с энергией Металлического Кролика это создает условия для глубоких личных изменений.

Энергия Металлического Кролика способна рассеивать иллюзии, особенно в области отношений, финансов и собственной самооценки. Суть удачи этого дня состоит в умении отпустить то, что истощает, и позволить событиям развиваться естественным путем.

Наибольшее благословение в этот день получат шесть знаков китайского зодиака:

Кролик. Этот день напрямую связан с вашим знаком. Для Кролика 19 сентября символизирует главное событие — завершение ситуаций, держащих в напряжении или требовавших чрезмерных усилий. Отказ от лишнего открывает простор для радости и облегчения. Змея. Год Деревянной Змеи оказывает особое влияние на ваш знак. 19 сентября энергия Металлического Кролика поможет отпустить ограничения, которые держали вас в отношениях или финансовой сфере. Старые привычки и схемы поведения исчерпали себя, пора их оставить позади. Петух. Для Петуха этот день оказывает зеркальный эффект. Энергия Дня Разрушения поможет избавиться от искаженных представлений о себе и своем окружении. В то же время вы можете осознать собственную ценность и получить больше свободы в выборе того, что отвечает вашим истинным потребностям. Лошадь. Сочетание энергий Металлического Кролика и вашего знака создает напряжение, которое становится толчком к трансформациям. Возможно завершение определенных ситуаций, уже потерявших смысл. Это открывает путь к балансу в финансах и большей стабильности в отношениях. Собака. Кролик является вашим гармоничным партнером в китайском зодиаке. Поэтому День разрушения принесет вам чувство облегчения от старых переживаний. Высвободившаяся энергия позволит открыться для более теплых отношений и новых возможностей, в том числе финансовых. Свиньи. Для Свиньи этот день станет возможностью переосмыслить собственное отношение к любви и ресурсам. Вы можете ощутить изменения в отношениях или финансовых привычках. Освобождение от изнуряющих обстоятельств поможет создать больше стабильности и пространства для обновления.

Напомним, в воскресенье, 21 сентября, произойдет солнечное затмение в знаке Девы. Астрологи называют его моментом завершения старых циклов и начала новых временем, когда стоит пересмотреть привычки, обязанности и жизненные приоритеты.