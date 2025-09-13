6 китайских знаков зодиака, которые 13 сентября привлекут удачу и любовь

Китайский гороскоп / © pixabay.com

В субботу, 13 сентября 2025 г., в китайской астрологии наступает День установки. Он считается временем, когда закладываются прочные основы для будущих отношений, обязательств и безопасности. В этот день столб Металлического Петуха удваивается на месяц и день в пределах года Деревянной Змеи, сочетая энергию точности с эмоциональной глубиной.

Об этом сообщило издание YourTango.

В День установления любви может проявляться в разных формах: искренний разговор, приносящий покой; неожиданная встреча с человеком, появляющимся именно в нужный момент; или смелость откровенно выразить свои желания. Для шести знаков китайского зодиака дата открывает особый поток удачи и чувств.

Кто среди счастливцев:

Петух. Двойная энергия этого знака делает субботу днем внимания и признания. То, что сказано или сделано в этот день, оставит сильное впечатление. В отношениях главной темой становится благодарность и взаимность.

Змея. В год Деревянной Змеи день напрямую влияет на внутренние изменения. Старые ожидания в отношениях отходят, а новый подход уже приносит результат. Это время принятия себя и взаимности с другими.

Собака. Двойная сила Петуха поможет четко увидеть, кто действительно на вашей стороне. Подтверждение верности и поддержки укрепит доверие, а отношения получат стабильность.

Бык. Взаимодействие с энергией Петуха создает простор для гармонических чувств. Поддержка партнера или близких проявляется в самых простых формах, а взаимность становится источником радости.

Обезьяна. Остроконечные инстинкты в отношениях позволяют увидеть, кто готов идти рядом. Любовь выражается действиями, а не словами, и это создает чувство правильного момента.

Свиньи. Энергия дня помогает избавиться от сомнений и показывает подлинную ценность близких. Возникает доверие, исчезает неуверенность, а отношения становятся искренними.

Напомним, в сентябре 2025 года Земля пройдет через так называемый коридор затемнений — астрономическое и астрологическое явление, которое всегда привлекает особое внимание.