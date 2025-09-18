- Дата публикации
6 китайских знаков зодиака, которые 18 сентября получат удачу и любовь
18 сентября шесть знаков китайского зодиака получат шанс ощутить особое влияние энергии, которая поможет в сфере любви и взаимопонимания.
В четверг, 18 сентября 2025 года, по китайскому календарю наступает День Посвящения. Такие дни считают особенными, ведь символизируют начало нового, первый шаг и запуск энергии, которая формирует дальнейшие события. В этот раз энергия Дня Посвящения сочетается с Металлическим столбом Тигра, месяцем Деревянного Петуха и годом Деревянной Змеи.
Сочетание этих влияний создает благоприятное пространство для решительных действий в области любви. Металлический Тигр придает четкости и смелости, год Змеи — энергии трансформации, а месяц Петуха — желание правды и верности. В результате именно этот день становится важным для шести китайских знаков зодиака, которые могут ощутить особую поддержку в отношениях.
Тигр. Для этого знака четверг имеет особое значение, ведь энергия Дня посвящения совпадает с его символом. Удачными станут моменты, когда Тигр позволит себе быть открытым и покажет настоящие чувства. Именно откровенность способна изменить динамику в отношениях.
Змея. В год Деревянной Змеи представители этого знака находятся в центре трансформаций. 18 сентября открывает возможность переосмыслить собственный опыт в любви, поставить предел старым сценариям и дать шанс новому формату отношений.
Собака. Для этого знака важно получить подтверждение серьезности намерений партнера. Воздействие Металлического Тигра помогает увидеть настоящие поступки и понять, кто готов к преданности. Это приносит необходимую ясность в чувства.
Лошадь. День посвящения стимулирует к активности. Для Лошади 18 сентября может стать временем, когда следует действовать без долгих колебаний. Шаг навстречу близкому человеку или новому чувству может дать конкретный результат и закрепить связь.
Кролик. Несмотря на мягкую натуру, именно в этот день Кролик может проявить неожиданную смелость. Важными станут откровенные разговоры, которые откроют путь к стабильности и доверию в отношениях.
Свиньи. Для этого знака 18 сентября — возможность начать все с начала. Это может касаться как восстановления гармонии в существующих отношениях, так и открытия нового этапа с другим человеком.
