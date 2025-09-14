6 китайских знаков зодиака, которые привлекут удачу и финансовое благополучие 14 сентября

Китайский гороскоп / © Pexels

14 сентября 2025 г. в китайском календаре наступает День Вывоза, проходящий под влиянием столба Огненной Собаки в месяц Петуха и год Деревянной Змеи. В китайской астрологии Дни отстранения ассоциируют с очищением от препятствий и созданием пространства для новых возможностей. Огненная Собака добавляет ясности, в частности в финансовых вопросах, помогая избавиться от изнуряющих страхов и привычек.

Об этом сообщило издание YourTango.

В этот день шесть знаков китайского зодиака получат наиболее благоприятную энергию в сфере денег и стабильности.

Собака

Поскольку 14 сентября находится во власти Огненной Собаки, именно этот знак получает самое мощное влияние. Казавшиеся затяжными финансовые ситуации могут неожиданно измениться. Это может касаться возврата долгов или исчезновения долгосрочных проблем.

Свинья

Для свиней месяц Петуха обычно непрост, но в День отстранения энергия работает иначе. Появляется возможность отказаться от не приносящих результата финансовых моделей. Облегчение может проявиться в отмене затрат или в осознании, что не каждое предложение достойно усилий.

Змея

Год Деревянной Змеи напрямую связан с этим знаком. Если в последнее время ощущалось замедление финансовых дел, 14 сентября может принести прояснение. Это проявится в урегулировании счетов, официальном подтверждении договоренностей или снятии напряжения, что мешало двигаться дальше.

Бык

Огненная Собака создает гармонию с природой Быка. Это восстанавливает баланс в финансовом потоке. Конфигурации могут проявиться в сокращении издержек либо в уменьшении бремени ответственности. Такое равновесие помогает извлечь больше пользы от уже имеющихся ресурсов.

Петух

Луна Петуха усиливает влияние на этот знак, а День Отстранения придает ясность. Петухи могут ясно увидеть, где их усилия или деньги тратились без пользы. Это позволяет закрыть финансовые «истоки» и открыть простор для новых, более ценных возможностей.

Лошадь

Энергия Огненного Собаки активирует связь с Конем, придавая уверенность в финансовых решениях. В этот день можно открыть новые источники дохода, исправить ошибки или наконец решиться на долго откладывавшийся план. Главный акцент для этого знака — действие и движение вперед.

Таким образом, 14 сентября считается благоприятным временем для освобождения от финансовых страхов и создания условий для роста изобилия именно для этих шести знаков китайского зодиака.

Напомним, в сентябре 2025 года Земля пройдет через так называемый коридор затемнений — астрономическое и астрологическое явление, которое всегда привлекает особое внимание.