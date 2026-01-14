6 китайских знаков зодиака, которым 14 января улыбнется финансовая удача

Китайский гороскоп / © Pexels

В среду, 14 января 2026 года, шесть китайских знаков зодиака получают шанс привлечь удачу и финансовую стабильность — не через риск или резкие шаги, а благодаря вовремя принятым ограничениям. По восточному календарю это День Закрытия Земляной Крысы — период, который помогает избегать ошибок, невыгодных расходов и чрезмерных обязательств.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологический фон дня, приходящегося на месяц Огненного Быка в год Деревянной Змеи, способствует взвешенным решениям. Финансовая удача в этот раз проявляется не в неожиданных прибылях, а в умении вовремя сказать «нет» — покупкам, планам или ответственности, которая не приносит пользы.

Крыса в среду останавливается в шаге от необдуманного «да». Отказ от лишних трат или навязанных обещаний позволяет сохранить имеющиеся ресурсы. Интуиция оказывается надежным союзником.

Бык осознает, что больше не готов тянуть финансовые или эмоциональные обязательства за других. Без громких заявлений он просто перестает жертвовать собой — и ситуация постепенно стабилизируется.

Змея видит, что определенное дело или договоренность не оправдывает вложенных усилий. Решение изменить курс или отложить планы помогает избежать долгосрочных финансовых потерь.

Лошадь получает сигнал прекратить участие в проекте или плане, который больше истощает, чем приносит пользу. Отказ от лишней нагрузки становится способом сохранить деньги и энергию.

Обезьяна решается закрыть лишние варианты и сосредоточиться на главном. Отказ от второстепенных идей приносит ясность и облегчает финансовое планирование.

Свинья выбирает самозащиту вместо желания всех удовлетворить. Воздержание от импульсивных покупок и лишней помощи позволяет завершить день с ощущением внутреннего равновесия и сохраненными средствами.

