6 китайских знаков зодиака, которым 17 сентября принесет удачу и изобилие

Китайская астрология / © Unsplash

17 сентября 2025 г. китайская астрология отмечает так называемый Стабильный День. Он проходит под влиянием столба Земляного Быка в пределах месяца Петуха и года Деревянной Змеи. Такая астрологическая комбинация по традиции символизирует выносливость, концентрацию на деталях и вознаграждение за длительный труд.

Об этом сообщило издание YourTango.

Стабильные дни в китайском календаре ассоциируются с заземлением энергии и созданием долгосрочного фундамента. Это время, когда предпринятые ранее усилия получают крепкое основание и начинают приносить результат. Земляной Бык усиливает настойчивость, а луна Петуха акцентирует внимание на деталях. В сочетании с уроками года Деревянной Змеи, это создает условия для того, чтобы сохранить и приумножить стабильность.

Астрологи отмечают, что в этот день у шести знаков зодиака будут особенно благоприятные обстоятельства.

Бык

Среда становится ключевым днем для этого знака, ведь столб дня совпадает именно с ним. Это может проявиться в укреплении финансовой или эмоциональной стабильности. Казавшиеся незамеченными усилия приобретают значение, подтверждая, что терпение и последовательность дают результат.

Петух

Поскольку сентябрь — месяц Петуха, то этот знак находится в фокусе. Поддержка Земляного Быка способствует признанию и вознаграждениям. Это может касаться как репутации, так и материальной пользы. Казавшиеся несправедливыми ситуации могут уравновешиться.

Змея

Год Деревянной Змеи уже выделяет этот знак, а Земляной Бык придает стабильность. 17 сентября возникает чувство уверенности там, где ранее была неопределенность. Может облегчиться финансовое бремя или появиться помощь, которая укрепит чувство безопасности.

Крыса

Энергия Быка придает Крысам структурность. Казавшиеся абстрактными идеи или планы получат практическую основу. Это может быть оформление сделки, одобрение проекта или финансовый результат. В среду становится понятно, на что можно реально опереться.

Коза

Для Козы, которая в астрологии противопоставляется Быку, день несет трансформацию. Там, где раньше возникали трудности, появляется возможность решения проблем. Напряжение, связанное с финансами или эмоциями, может уменьшиться, возвращая чувство равновесия.

Дракон

Земляной Бык подчеркивает практическую сторону жизни Драконов. 17 сентября открываются конкретные возможности: улучшение финансовой ситуации, новые ресурсы или поддержка извне. Это не временная удача, а стабильность, создающая основу для дальнейшего развития.

Напомним, середина сентября несет мощную энергетику — это период, когда следует определяться с приоритетами и делать конкретные шаги вперед. Карты Таро подсказывают: неделя 15-21 сентября 2025 станет временем выбора, важных решений и внутренних изменений. Для одних знаков это будет шанс начать новый путь, для других — обрести душевное равновесие и стабильность.