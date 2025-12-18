6 китайских знаков зодиака, которым 18 декабря будет везти больше всего

Китайский гороскоп / © pexels.com

Реклама

18 декабря 2025 года в китайском календаре приходится на четверг с энергией Металлического Петуха и День Приема — период, когда усилия наконец дают ощутимый ответ. Этот день не о рывке или давлении, а о готовности принять то, что уже созрело. Луна Земляной Крысы усиливает тему стабильности и результатов, а год Деревянной Змеи добавляет интуитивной точности в выборе возможностей.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи считают, что именно в этот день особое везение почувствуют шесть знаков китайского зодиака. Удача для них проявляется через поддержку, подтверждение или неожиданные, но очень своевременные сигналы.

Реклама

Петух может увидеть, что его старания не остались незамеченными. Это может быть ответ, похвала или практический результат, который доказывает: терпение было оправдано.

Бык получит помощь, на которую не рассчитывал, но которая окажется крайне уместной. Это не яркий успех, а ощущение опоры и облегчения, укрепляющее позиции на будущее.

Змея убедится, что интуиция не подвела. Событие, сообщение или изменение отношения со стороны другого человека подтвердят правильность предыдущих решений и сдержанности.

Крыса почувствует ясность в сложном вопросе. Новое понимание ситуации снимет напряжение и позволит действовать спокойнее, без лишней борьбы и сомнений.

Дракон заметит возвращение движения вперед. Даже небольшое признание или знак внимания придаст уверенности и запустит новый импульс в делах.

Свинья почувствует легкость и поддержку без чрезмерных усилий. Доброжелательность или сотрудничество со стороны других людей изменит настроение дня и придаст веры в правильный момент и искренние намерения.

Напомним, астрологи предупредили, что 18 декабря — день чистой и светлой энергетики, в течение которого нельзя не только хамить окружающим и оскорблять их, но и просто повышать тон.