6 китайских знаков зодиака, которым 18 декабря будет везти больше всего

18 декабря проходит под влиянием Металлического Петуха и луны Земляной Крысы. Астрологи выделяют шесть знаков, для которых этот день станет точкой роста и везения.

Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © pexels.com

18 декабря 2025 года в китайском календаре приходится на четверг с энергией Металлического Петуха и День Приема — период, когда усилия наконец дают ощутимый ответ. Этот день не о рывке или давлении, а о готовности принять то, что уже созрело. Луна Земляной Крысы усиливает тему стабильности и результатов, а год Деревянной Змеи добавляет интуитивной точности в выборе возможностей.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи считают, что именно в этот день особое везение почувствуют шесть знаков китайского зодиака. Удача для них проявляется через поддержку, подтверждение или неожиданные, но очень своевременные сигналы.

  • Петух может увидеть, что его старания не остались незамеченными. Это может быть ответ, похвала или практический результат, который доказывает: терпение было оправдано.

  • Бык получит помощь, на которую не рассчитывал, но которая окажется крайне уместной. Это не яркий успех, а ощущение опоры и облегчения, укрепляющее позиции на будущее.

  • Змея убедится, что интуиция не подвела. Событие, сообщение или изменение отношения со стороны другого человека подтвердят правильность предыдущих решений и сдержанности.

  • Крыса почувствует ясность в сложном вопросе. Новое понимание ситуации снимет напряжение и позволит действовать спокойнее, без лишней борьбы и сомнений.

  • Дракон заметит возвращение движения вперед. Даже небольшое признание или знак внимания придаст уверенности и запустит новый импульс в делах.

  • Свинья почувствует легкость и поддержку без чрезмерных усилий. Доброжелательность или сотрудничество со стороны других людей изменит настроение дня и придаст веры в правильный момент и искренние намерения.

Напомним, астрологи предупредили, что 18 декабря — день чистой и светлой энергетики, в течение которого нельзя не только хамить окружающим и оскорблять их, но и просто повышать тон.

