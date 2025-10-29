6 китайских знаков зодиака, которым 29 октября принесет счастье и удачу

Китайский гороскоп / © Associated Press

29 октября 2025 — особый день под знаком Металлической Козы в месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи. Астрологи называют его Днем Принятия — временем, когда сердце открывается, а судьба сама подсказывает, кому можно довериться. Эта энергия смягчает напряжение, исцеляет отношения и помогает привлечь искреннюю любовь и настоящую удачу.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Коза

29 октября приносит прояснение во взаимоотношениях и ситуациях, ранее казавшихся запутанными. Откровенность и искренность помогают восстановить доверие, а вместо напряжения приходит теплая близость. Успех в любви и делах растет благодаря честности и открытости.

Змея

Самоуважение и внутреннее спокойствие делают представителей этого знака особенно привлекательными. Люди вокруг реагируют на них с теплом, а отношения становятся глубже. Отпуская контроль, они позволяют настоящим чувствам проявиться естественно — и тогда приходит удача.

Собака

После периода ответственности и заботы о других наступает время получить ответную поддержку. Этот день открывает путь к гармонии как в отношениях, так и в личных делах. Возможно новое знакомство или искреннее примирение, которое подарит чувство покоя.

Тигр

День способствует вдохновению, легкому общению и неожиданному сближению. Энергия Металлической Козы пробуждает страсть и помогает создать контакт через общие интересы или творчество. Удача приходит через открытость, юмор и природность во взаимодействии.

Кролик

Среда наполняет этот знак нежностью и эмпатией. Если раньше в отношениях возникали недоразумения, они рассеиваются благодаря откровенному разговору. Маленький жест внимания или поддержки напоминает, что настоящая любовь не нуждается в усилиях — она просто есть.

Свинья

Этот день дарит уверенность в собственной ценности и открывает сердце для подлинных чувств. В любви возможно восстановление доверия или новая искренняя связь. Чувство стабильности и принятия создает простор для длительной эмоциональной удачи.

Напомним, с 27 октября по 2 ноября энергия устремляется внутрь: к глубинной интуиции, медленному переосознанию и мягкому отпуску. Деревья-покровители кельтского гороскопа символически напоминают: корни важнее кроны. Настоящая опора — не в событиях, а в том, что внутри вас.