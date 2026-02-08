6 китайских знаков зодиака, которым будет везти в любви и делах 8 февраля

Китайский гороскоп / © AP

8 февраля 2026 года, по восточному календарю, приходится на День закрытия Водяного Быка период тихих, но определяющих решений. Это не о громких признаниях или резких поворотах, а о внутренней ясности, которая приходит без давления. На фоне луны Металлического Тигра и рока Деревянной Змеи день несет спокойную романтическую энергию: чувства «созревают» и становятся очевидными лишь со временем.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологические прогнозы указывают, что шесть китайских знаков зодиака в этот день особенно привлекают удачу и любовь — из-за небольших, но искренних моментов, не требующих объяснений.

Бык. День вашего знака приносит чувство стабильности без скуки. В отношениях появляется облегчение и уверенность, а одинокие Быки неожиданно ощущают внутренний баланс — он делает их привлекательными.

Змея. Любовь становится тише и глубже. Случайные сообщения, взгляды или воспоминания вдруг складываются в целостную картину. Вы выбираете темп сами — без спешки и лишних эмоциональных качелей.

Петух. Мягкость и открытость, которые вы обычно не демонстрируете, привлекают внимание. Непринужденный разговор может неожиданно перейти в интимную плоскость, открыв потенциал связи, ранее казавшийся второстепенным.

Крыса. День приносит эмоциональное завершение: действия других наконец-то совпадают со словами. Напряжение исчезает без конфронтаций, а ответы приходят сами — спокойно и уместно.

Лошадь. Удача в любви появляется, когда вы замедляетесь. Вместо привычной динамики — заземляющая близость или четкое понимание собственных желаний. Чувства поддерживают, а не поглощают.

Коза. Сердце открывается без ощущения уязвимости. Возникает эмоциональный резонанс и чувство, которое вас понимают без долгих объяснений. Прошлые нерешенные истории ослабляют хватку, освобождая место для нового.

Напомним, астрологи предупредили, что нынешние выходные, 7 и 8 февраля, выпадают на один — 21-й — лунный день, а это значит, что их астрологические характеристики почти полностью совпадают, и провести их желательно в едином ритме.