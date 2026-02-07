6 китайских знаков зодиака, которым повезет с деньгами 7 февраля

Китайский гороскоп / © pexels.com

Реклама

7 февраля 2026 года в китайском календаре приходится на День открытых дверей — период, который считается благоприятным для сдвигов в делах, финансах и долгосрочных решениях. В сочетании с энергией луны Металлического Тигра и года Деревянной Змеи этот день, по астрологическим трактовкам, возвращает движение там, где ранее царил застой.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологи выделяют шесть знаков китайского зодиака, для которых суббота может стать днем ощутимой удачи и процветания — без резких скачков, но с четким ощущением облегчения и нового импульса.

Реклама

Щур

Для представителей этого знака день проходит в собственной стихии. Инициативность дает быстрый результат: ответы поступают без задержек, разговоры становятся продуктивными, а дела, тянувшиеся неделями, могут сдвинуться за один день. К вечеру появляется уверенность в финансовых или личных решениях, которые ранее вызывали сомнения.

Змея

Суббота приносит подтверждение, что выбранный ранее медленный и взвешенный путь был правильным. Часть вопросов решается без активного вмешательства, а ощущение контроля над деньгами или планами усиливается. Процветание проявляется через влияние и внутреннюю уверенность.

Дракон

7 февраля для Драконов может означать снятие эмоционального или практического бремени — благодаря новостям или осознанию, что проблема больше не требует внимания. Это открывает пространство для новых возможностей и стабильного развития, а не быстрой, но короткой выгоды.

Обезьяна

В этот день Обезьяны особенно убедительны в идеях и решениях. Их замечают и воспринимают серьезнее, что может открыть новые двери или принести полезные предложения. К концу дня появляется понимание, что финансовые и профессиональные возможности шире, чем казалось ранее.

Реклама

Бик

День открытых дверей приносит Быкам ощутимую стабилизацию. То, что долго не двигалось, начинает разрешаться, а ощущение безопасности положительно влияет на настроение. Суббота напоминает, что последовательность и терпение в конце концов дают результат.

Свинья

Для Свиньи 7 февраля проходит под знаком легкой, но приятной удачи. Небольшие радости или предложения оказываются более полезными, чем ожидалось. День также благоприятен для принятия помощи и поддержки без чувства вины — изобилие приходит естественно.

Напомним, астрологи предупредили, что нынешние выходные, 7 и 8 февраля, выпадают на один — 21-й — лунный день, а это значит, что их астрологические характеристики почти полностью совпадают, и провести их желательно в едином ритме.