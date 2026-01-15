ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
11
Время на прочтение
2 мин

6 знаков китайского зодиака, которым 15 января будет везти с деньгами

Китайский гороскоп на 15 января 2026 года обещает стабильность и процветание тем, кто готов принимать окончательные решения. Больше всего повезет шести знакам зодиака.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

В четверг, 15 января 2026 года, по китайскому календарю наступает День установления Земляного Быка — один из самых практичных и «заземленных» дней. Он приходится на месяц Огненного Быка в год Деревянной Змеи и способствует решениям, которые закрепляют порядок, уменьшают хаос и работают на долгосрочную перспективу.

Об этом сообщило издание Yourtango.

По астрологическим трактовкам, в этот день удача и ощущение процветания приходят не через риск, а через стабильность, четкие планы и окончательные решения. Больше всего это почувствуют шесть знаков китайского зодиака.

  • Энергия дня работает непосредственно в пользу знака. Сомнения по важному вопросу могут исчезнуть, а окончательно принятое решение — финансовое или бытовое — принесет облегчение и уменьшит будущий стресс.

  • Змея. 15 января позволяет увидеть, что выбранная система или план уже работают. Удача заключается в том, чтобы не менять подход, а придерживаться его, получая больше предсказуемости и спокойствия.

  • День способствует конкретизации: установлению границ, фиксации планов или четких договоренностей относительно времени и денег. Как только решение становится официальным, напряжение исчезает.

  • Продуктивность возрастает благодаря наведению порядка. Организация финансов или расписания 15 января поможет избежать спешки и проблем в будущем.

  • Четверг помогает определиться — либо взять на себя обязательства, либо поставить точку. Ясность вместо колебаний возвращает энергию и внутренний баланс.

  • День подталкивает к самодостаточности: сбережениям, упрощению планов и выбору стабильности. Ощущение безопасности формируется благодаря собственным решениям, а не внешним обстоятельствам.

Напомним, астрологи предупредили, что 15 января — день благоприятный для начала новых — прежде всего, профессиональных — дел, которые долгое время откладывались в долгий сундук.

Дата публикации
Количество просмотров
11
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie