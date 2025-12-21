6 знаков китайского зодиака, которым 21 декабря будет везти с деньгами

Китайский гороскоп / © AP

21 декабря 2025 года в китайском календаре приходится на День установления Цзя-цзы — начало нового 60-дневного цикла, который считается одним из самых сильных энергетических периодов. Этот день не о резких поворотах судьбы, а о четкости намерений, внутренней согласованности и решениях, имеющих долгосрочный эффект. Энергия Деревянной Крысы способствует стратегическому мышлению и новым идеям, месяц Земляной Крысы усиливает планирование, а год Деревянной Змеи обостряет интуицию.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Астрологические прогнозы указывают: именно шесть знаков китайского зодиака в этот день могут почувствовать, что усилия наконец складываются в единую логическую картину, а финансовые перспективы становятся более понятными.

Крыса получает редкое ощущение ясности. Решение, принятое 21 декабря, задает направление на несколько недель вперед и приносит ощущение стабильности, даже если результат не будет мгновенным.

Змея полагается на точную и спокойную интуицию. Начала этого дня формируются без спешки, но имеют прочную основу. Финансовая удача связана с умением дождаться правильного момента.

Дракон сосредотачивается на одной ключевой цели вместо распыления сил. День благоприятен для лидерских решений, важных разговоров и шагов, которые запускают стабильное движение вперед.

Бык выбирает путь постепенных изменений. Успех приходит через укрепление того, что уже работает: планов, режима или базовых финансовых решений, которые обеспечивают долгосрочную поддержку.

Обезьяна находит баланс между идеями и обдуманными действиями. Небольшой старт или тестовый шаг в этот день открывает пространство для гибкости и дальнейшего роста.

Свинья чувствует внутреннюю готовность начать заново там, где раньше не хватало уверенности. Решения, продиктованные заботой о комфорте и безопасности, постепенно приводят к финансовой стабильности.

