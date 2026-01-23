6 знаков китайского зодиака, которым 23 января принесет финансовую удачу

Китайский гороскоп / © AP

23 января 2026 года в китайском календаре приходится на День успеха Огненного Петуха — дату, которую легко недооценить. Астрологически это не день резких поворотов или неожиданностей, а период, когда дают плоды усилия, приложенные ранее. Финансовые вопросы решаются без драм, а стабильность постепенно заменяет напряжение.

Энергия Огненного Петуха в месяце Огненного Быка и году Деревянной Змеи способствует тем, кто действовал последовательно и не отступал, даже не видя быстрого результата. Для шести знаков китайского зодиака этот день может принести ощутимую финансовую удачу и облегчение.

Петух почувствует, что денежные дела наконец перестали давить. То, что раньше вызывало стресс — счета, расходы или разговоры о финансах — будет выглядеть урегулированным. Это придаст уверенности и поможет спокойнее смотреть на новые возможности.

Бык 23 января получит именно то, чего давно не хватало, — ощущение твердой почвы под ногами. Практические решения без риска принесут спокойствие и создадут основу для будущего роста.

Змея заметит реальные изменения в своем финансовом положении по сравнению с началом года. Меньше паники, больше стратегии — именно это станет главным проявлением успеха этого дня.

Кролик сделает небольшой, но удачный шаг: отменит лишнее, оптимизирует расходы или приведет в порядок давний план. Результатом станет мгновенное облегчение и улучшение повседневной жизни.

Дракон наконец-то примет решение, которое долго откладывал. Решительность снимет психологический груз и поможет быстрее сдвинуть финансовые дела с места.

Собака получит вознаграждение за трезвый взгляд на реальность. Практичный подход и честная оценка своих возможностей принесут ощущение контроля и стабильности, что положительно скажется и на финансах, и на самочувствии.

