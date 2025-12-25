6 знаков китайского зодиака, которым 25 декабря будет везти с достатком

Китайский гороскоп / © Unsplash

25 декабря 2025 года шесть знаков китайского зодиака оказываются в фокусе дня, приносящего радость и ощущение достатка. Четверг проходит под энергией Земляного Дракона и так называемого Стабильного Дня — периода, который не побуждает к рывкам вперед, а усиливает то, что уже выстроено.

По этой энергетике достаток этого дня не связан с новыми достижениями или громкими событиями. Он проявляется через спокойствие, облегчение и принятие момента. Радость приходит тогда, когда исчезает потребность что-то доказывать, исправлять или контролировать.

Лошадь 25 декабря получает разрешение замедлиться без чувства вины. Отказ от постоянного движения вперед неожиданно возвращает внутренний баланс и напоминает, ради чего были все усилия раньше. Отдых в этот день работает как источник энергии.

Крыса ощущает заметное снижение напряжения. Мысли становятся спокойнее, а удовольствие приносят простые вещи — привычный распорядок, тихая пауза или совместное время с близкими. Именно в этой простоте и появляется ощущение достатка.

Для Быка четверг становится днем внутренней гордости. Осознание собственной выдержки и пройденного пути укрепляет уверенность и позволяет наслаждаться настоящим без тревожного ожидания будущего.

Собака получает редкое ощущение эмоциональной безопасности. Меньше ответственности за других и больше пространства для себя приносят спокойствие. Радость возникает из-за ощущения принадлежности и поддержки, а изобилие — из-за возможности ненадолго снять напряжение.

Для Свиньи главной темой дня становится комфорт — физический и эмоциональный. Принятие заботы, тепла и отдыха без самокритики наполняет и дает ресурс на будущее. Изобилие этого дня — это не избыток, а восстановление.

Обезьяна находит радость в неожиданных мелочах: легком разговоре, шутке или спонтанном воспоминании. Отказ от лишнего анализа и объяснений приносит ощущение легкости и напоминает, что искреннюю радость не нужно заслужить.

Напомним, до нового года по китайскому календарю, который начнется 17 февраля 2026 года, остается еще довольно много времени, но встречать мы его традиционно будем в ночь на 1 января.