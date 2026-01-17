ТСН в социальных сетях

6 знаков китайского зодиака, которым повезет с деньгами 17 января

День Металлического Кролика, приходящийся на 17 января 2026 года, считается благоприятным для финансовых решений. Больше всего это почувствуют представители шести знаков китайского зодиака.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © AP

В субботу, 17 января 2026 года, по китайскому календарю наступает День Металлического Кролика — время спокойных решений, внутреннего равновесия и финансовой ясности. Астрологическая энергия этого дня способствует не рывкам, а взвешенному выбору, который приносит ощутимый результат. Больше всего это почувствуют представители шести знаков китайского зодиака.

Об этом сообщило издание Yourtango.

  • Кролик
    Для Кроликов этот день становится подтверждением правильности выбранного пути. Финансовые решения, принятые ранее, начинают оправдывать себя. Появляется уверенность в собственных выборах и ощущение стабильности.

  • Бык
    Быки почувствуют облегчение: дела идут ровно, без авралов и неожиданных трат. Финансовый успех проявляется в спокойствии — возможности позволить себе мелкие радости без стресса и угрызений совести.

  • Змея
    Для Змей 17 января — день точных корректировок. Небольшие изменения в расходах или приоритетах дают заметный эффект. Успех приходит не через масштабные шаги, а через внимательную «настройку» деталей.

  • Свинья
    Свиньям звезды советуют позволить себе насладиться результатами собственного труда. Финансовая удача заключается в умении принимать комфорт — без постоянного планирования следующего шага и без чувства вины.

  • Собака
    Для Собак этот день приносит завершение. Давние финансовые или организационные вопросы наконец-то решаются, исчезает напряжение, а вместе с ним — лишние переживания по поводу денег.

  • Обезьяна
    Обезьяны получают пользу от внимательного анализа. 17 января помогает увидеть, куда на самом деле идут ресурсы и что дает отдачу. Это осознание открывает путь к более разумным финансовым решениям в будущем.

Напомним, астрологи предупредили, что 17 января — день, когда необходимо любыми дозволенными способами сохранить хорошее настроение и душевное равновесие.

