6 знаков китайского зодиака, которым повезет с деньгами 17 января

Китайский гороскоп / © AP

Реклама

В субботу, 17 января 2026 года, по китайскому календарю наступает День Металлического Кролика — время спокойных решений, внутреннего равновесия и финансовой ясности. Астрологическая энергия этого дня способствует не рывкам, а взвешенному выбору, который приносит ощутимый результат. Больше всего это почувствуют представители шести знаков китайского зодиака.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Кролик

Для Кроликов этот день становится подтверждением правильности выбранного пути. Финансовые решения, принятые ранее, начинают оправдывать себя. Появляется уверенность в собственных выборах и ощущение стабильности.

Бык

Быки почувствуют облегчение: дела идут ровно, без авралов и неожиданных трат. Финансовый успех проявляется в спокойствии — возможности позволить себе мелкие радости без стресса и угрызений совести.

Змея

Для Змей 17 января — день точных корректировок. Небольшие изменения в расходах или приоритетах дают заметный эффект. Успех приходит не через масштабные шаги, а через внимательную «настройку» деталей.

Свинья

Свиньям звезды советуют позволить себе насладиться результатами собственного труда. Финансовая удача заключается в умении принимать комфорт — без постоянного планирования следующего шага и без чувства вины.

Собака

Для Собак этот день приносит завершение. Давние финансовые или организационные вопросы наконец-то решаются, исчезает напряжение, а вместе с ним — лишние переживания по поводу денег.

Обезьяна

Обезьяны получают пользу от внимательного анализа. 17 января помогает увидеть, куда на самом деле идут ресурсы и что дает отдачу. Это осознание открывает путь к более разумным финансовым решениям в будущем.

Напомним, астрологи предупредили, что 17 января — день, когда необходимо любыми дозволенными способами сохранить хорошее настроение и душевное равновесие.