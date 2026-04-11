6 знаков китайского зодиака, которым пророчат финансовую удачу 11 апреля

Китайский гороскоп / © AP

Реклама

В китайской астрологии 11 апреля 2026 года считается «днем закрытия» под знаком Деревянного Кролика. Такая энергия связана с завершением определенных процессов и отказом от того, что больше не приносит результата. Именно это, по трактовке астрологов, может открыть путь к новым возможностям и финансовому росту.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Для Кролика этот день может означать отказ от дела или идеи, которая долгое время отнимала внимание без результата. После этого, как отмечают астрологи, возможно скорое поступление выгодного предложения или денег.

Реклама

Лошадь, по прогнозам, воздержится от импульсивной покупки. Впоследствии это решение может оказаться выгодным: либо появится более дешевая альтернатива, либо более ценная возможность потратить средства.

Змея может прекратить общение или взаимодействие с человеком, который действовал непоследовательно. Это, по оценкам астрологов, откроет пространство для более стабильных и выгодных решений.

Для Свиньи день связывают с пересмотром ожиданий. Отказ от предыдущего сценария может помочь быстрее увидеть новые, более подходящие варианты развития событий.

Обезьяна, вероятно, прекратит стремление к идеалу в определенном деле. Именно это, как отмечается, может позволить получить желаемый результат без лишних усилий.

Реклама

Собаке прогнозируют освобождение от дела или обязанности, которая отнимала много времени. Это позволит перераспределить ресурсы и сосредоточиться на более перспективных направлениях.

Напомним, астрологи предупреждают 11 апреля — день испытаний, которые звезды приготовили каждому из нас, но выдержать их вполне по силам тем, кто прислушается к рекомендациям астрологов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.