63-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

63-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро в критических ситуациях подсказывают, что делать дальше.

Карты Таро не прочат будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь будущее зависит только от наших действий и поступков.

Что же нас всех ждет 27 апреля 2022, в 63-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть три карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы.

Первая карта – это "Тройка мечей", которая принадлежит к масти мечей и связана со стихией воздуха. Масть мечей олицетворяет боль, интеллект, мыслительные функции и испытания.

Эта карта рассказывает о душевной ране, разочаровании и отказах. Для того чтобы дальше двигаться в перипетиях, нужно понять суть проблемы. Однако для этого необходима большая самоосознанность. Также вам поможет логика и рациональное мышление. Сейчас вам пригодится триумф логики над эмоциями. У некоторых пар произойдет разрыв отношений. Возможно и ощущение внутренней боли, когда вы поймете истину. А кому-то придется понять правду.

Не разрешайте, чтобы вторая половинка относилась к вам плохо и сами не обманывайте близких людей. Помните о том, что всякие знания приносят скорбь.

Работайте над чувствами ревности. Не дайте им заполонить вас.

ТСН.ua

Следующая карта в расписании – это "Восьмерка кубков". Она относится к масти кубков и связана со стихией воды. Кубки связаны с эмоциями и чувствами.

Именно эта карта Таро рассказывает об изменении направления движения, отказе от чего-то и прорыве. Возможно, в вашей ситуации появятся новые обстоятельства. А вам придется привыкать к новому образу жизни. Поэтому не стоит уклоняться от проблем или уходить от прошлого. Но для лучшего развития карты рекомендуют вам совершить путешествие внутрь себя и попытаться обрести духовные истины.

Запасите пониманием того, что пора начать новое дело. Поэтому следует стремиться к лучшему.

Эта карта также указывает на определенный переходный период. В это время вероятно, вам придется все бросить и начать двигаться в новом направлении или изменить свои жизненные приоритеты.

Остерегайтесь нарушения жизненного баланса. Восстанавливайте свое свойство преодолевать препятствия. помните о том, что все течет и меняется.

Завершает наше расписание карта под названием "Десятка жезлов". Она относится к стихии жезлов и связана с быстрым развитием и движением вперед.

Эта карта Таро свидетельствует о готовности, защите, силе и осознании. Она сообщает о вашем ощущении беззащитности, построении "стен на всякий случай", напоминании о прошлых неудачах. В то же время она говорит о развитии силы, заботе о будущем, развитии силы через самосознание, готовность ко всему, настойчивость и подозрительность к чужим действиям.

"Девятка жезлов" сообщает и о том, какой бы период ни подходил в вашей жизни к завершению, вы готовы двигаться дальше. Научитесь видеть свои сильные и слабые стороны, признавать свои недостатки и понимать свой потенциал, чувствительно реагировать на текущие события и преодолевать все трудности.

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