68-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

68-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро позволяют узнать больше о своей жизни.

Неизвестно, кто придумал карты Таро, но уже многие столетия они восхищают людей красотой рисунков, метафоричностью изложения идей, которые в них заложены и возможностью чтения вероятного будущего. Помним, что карты Таро появились в эпоху Средневековья и Возрождения, поэтому на них оказали большое влияние и христианские ценности.

Что же нас всех ждет 2 мая 2022, в 68-й день войны.

В сегодняшнем раскладе есть три карты Таро, которая принадлежит так называемым старшим арканам и символизируют важные жизнеутверждающие вещи.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Паж мечей". Она относится к масти мечей и связана со стихией воздуха. Масть мечей характеризуется испытаниями, силой интеллекта и возможностями преодоления испытаний.

Эта карта говорит о важности ожидания, готовности к действиям, логике и остром разуме. Она подсказывает о важности мудрости, которая основана на опыте, четком планировании, поиске фактов, новых идей, честного взгляда на жизнь и молодости души.

Если появляется эта карта, следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть самыми разными, поэтому стоит ожидать любого решения ситуации. Вы можете логически выражать свои идеи и найти лучший выход из ситуации.

Эта карта говорит, что следует чаще демонстрировать силу своего ума. Также нужно здраво оценивать свои желания и смотреть на факты. Сейчас речь идет об испытаниях вашего интеллекта, предлагая решить трудные задачи. Необходимо открыть глаза, узреть истину, противодействовать ужасу. Поэтому учитесь и здраво мыслите. Уверенно смотрите в будущее.

Продолжает наш расклад карта под названием "Тройка кубков". Эта карта относится к масти кубков и связана с чувствами, дружбой и любовью.

Эта карта сообщает о дружбе, празднике, командном духе и плодородии. Также она свидетельствует о достатке и исцелении, приятном обществе, новых друзьях, общем празднике, команде единомышленников, подарках от людей или судьбе, удачном завершении определенного дела.

Тройка кубков предполагает умение делиться радостью и оптимизмом с другими людьми, начало взаимодействий с какой-то группой людей, разделяющих ваши взгляды и идеи. Неважно, заведете ли вы себе новых друзей или станете полноценным членом команды, — эта карта предполагает совместное переживание человеческих чувств, таких как сочувствие и симпатия.

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Вы сможете получить счастье и безопасность только общаясь с другими людьми. Пора строить новые планы. Наслаждайтесь жизнью с новыми друзьями. Не стоит отделять праздник от ежедневных дел, ведь это очень помогает творчеству, генерированию новых идей, если вы предпочитаете творить во взаимодействии с группой единомышленников.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Туз жезлов". Она относится к масти жезлов и связана с движением вперед и развитием.

Эта карта – апофеоз стихии огня в картах Таро. Она свидетельствует о начале чего-то нового, оригинальности, творческом взгляде на жизнь и определенных авантюрах. Поэтому она подсказывает, что стоит верить в свои силы, знать, куда двигаться дальше, столкнуться с правдой лицом к лицу, проявлять инициативу в любви, действовать вдохновенными новыми идеями, решать проблемы, быть охваченным радостным возбуждением, страстно относиться к жизни.

Также речь идет о чувстве новизны и о новом и необычном. Масть жезлов связана с энергией и действием, поэтому эта карта означает какие-то действия во внешнем мире, связанные с получением результатов. Туз – это вдохновение, которое дарит не только оригинальные идеи, но и дает энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Сейчас вы стоите на пороге больших возможностей или увлекательных открытий. Потому лучше взять ситуацию под контроль и проявить свои деловые качества. Также эта карта олицетворяет момент, когда нужно доверять своим инстинктам.

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