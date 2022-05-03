69-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что следует работать с интуицией.

Карты Таро позволяют понять человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это хороший способ понять, куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданиям на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоило совершать и к чему они привели.

Что же нас всех ждет 3 мая 2022, в 69-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, которая принадлежит так называемым старшим арканам и символизируют важные жизнеутверждающие вещи и одну, которая символизирует более бытовые вещи.

Начинает наш сегодняшний расклад Таро под названием "Четверка пентаклов". Она относится к масти пентаклов и символизирует средства и деньги.

Эта карта говорит о последовательности, владении, контроле, упрямстве и застое. Возможно, именно сейчас вы не хотите сдвинуться с места и это мешает вам двигаться дальше. Поэтому нужно твердо верить в избранный путь. Прекратите ограничивать свое сознание и манипулировать материальными благами. Не стоит сопротивляться изменениям. Скупость и продажность тоже будут вам не на пользу. Не будьте алчными и мелочными.

Эта карта говорит о худших качествах материализма, ведь мы часто держимся за то, что у вас есть. А также мы не можем расстаться со старыми вещами, потому что в них нуждается в нашем эго. Определенное чувство бессилия провоцирует нас пытаться контролировать ситуацию. Тем не менее сейчас нужно собраться с силами и начать организовывать и планировать свое будущее.

Будьте осторожны в вопросах манипулирования, осознайте, что ваши собственнические инстинкты вырастают из страха перед изменениями и эмоциональной уязвимости.

Следующая карта в раскладе — "Колесница", принадлежащая старшим арканам.

Эта карта рассказывает о силе воли, честности, упрямстве, смелости. Она свидетельствует о желании двигаться вперед, рывок, контроль над мыслями и чувствами, погоне за двумя зайцами, выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовном поиске и поездках.

Ключом к успеху может стать только сильная позиция, самомотивация или упрямство. Именно своим упрямством и силой духа вы добьетесь желаемого или встретите человека, который станет олицетворением этих качеств. Также эта карта может означать конфликт каких-либо интересов в вашей жизни. Сейчас вы достигли того момента, когда можете опираться на собственные суждения, а не слушать других.

Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на жизненном пути. Просто стоит помнить о важности ощущения времени и контроле за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху вырваться из рук и сами контролируйте ситуацию.

Завершает наш сегодняшний расклад карта под названием "Смерть", тоже принадлежащая к старшим арканам.

Эта карта свидетельствует об изменениях, новых начинаниях, окончаниях дел, трансформациях. Она рассказывает о конце старого цикла и начале нового, освобождении от старого, о том, что не стоит узнать правду о себе. Помните, что если Бог закрывает дверь, то где-то должны открыться другие, наводите порядок в жизни, принимайте неизбежно, не зацикливайтесь на мелочах жизни, осознайте цикличность перемен.

Эта карта Таро часто пугает людей, однако ее не следует принимать слишком буквально. Просто на эту карту мы проецируем свои страхи. На самом деле эта карта – очень положительная, потому что символизирует переход из одного состояния в другое. Что-то заканчивается, но вместе с тем что-то начинается. Это позволяет схватить ваш шанс, а не бояться его.

Не бойтесь перемен, потому что страх может стать самым главным препятствием на вашем пути. Не бойтесь сделать следующий шаг.

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