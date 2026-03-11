- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
7 примет и предрассудков на пятницу, 13, которые могут изменить вашу жизнь
Рассказываем о семи самых распространенных приметах и предрассудках, которые люди связывают с пятницей, 13-го.
Пятница, 13-е издавна считается одним из самых загадочных и суеверных дней года. В разных культурах существует множество примет, связанных с этой датой: одни предостерегают от неосторожных действий, другие, напротив, обещают неожиданную удачу.
Нельзя начинать новые дела
Одна из самых известных примет говорит, что новые проекты или важные решения в этот день могут оказаться неудачными. Именно поэтому многие пытаются не подписывать договоров и не запускать новые дела.
2. Одалживать деньги — к финансовым потерям
По народным поверьям, если в пятницу, 13-го одолжить деньги или дать их в долг, это может привести к финансовым трудностям или неожиданным расходам.
3. Разбитое зеркало может принести неудачу
Зеркала издавна считались мистическими предметами. Считается, что сломанное зеркало в этот день может символизировать неудачи или неприятности.
4. Черная кошка на дороге – к неожиданным событиям
Если в пятницу, 13-ю дорогу проходит черная кошка, это считают знаком, что день может принести неожиданные повороты событий.
5. Не стоит ссориться
В народе говорят, что возникающие в этот день конфликты могут затянуться надолго. Потому лучше избегать споров и не реагировать на провокации.
6. Порезаться или пораниться — к переменам
Некоторые приметы говорят, что даже маленькая травма в этот день может символизировать грядущие конфигурации либо принципиальные действия.
7. Встретить старого знакомого – к новым возможностям
Существует и положительная примета: случайная встреча со знакомым в пятницу, 13-го может означать новые шансы или неожиданную помощь.
Несмотря на многочисленные приметы и предрассудки, пятница, 13 остается обычным днем. Однако для многих людей она стала символом мистики и напоминанием о том, как сильно легенды и традиции могут влиять на наше восприятие событий.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.