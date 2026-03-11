7 примет и предрассудков на пятницу, 13, которые могут изменить вашу жизнь

Пятница, 13-е / © ТСН.ua

Пятница, 13-е издавна считается одним из самых загадочных и суеверных дней года. В разных культурах существует множество примет, связанных с этой датой: одни предостерегают от неосторожных действий, другие, напротив, обещают неожиданную удачу.

Нельзя начинать новые дела

Одна из самых известных примет говорит, что новые проекты или важные решения в этот день могут оказаться неудачными. Именно поэтому многие пытаются не подписывать договоров и не запускать новые дела.

2. Одалживать деньги — к финансовым потерям

По народным поверьям, если в пятницу, 13-го одолжить деньги или дать их в долг, это может привести к финансовым трудностям или неожиданным расходам.

3. Разбитое зеркало может принести неудачу

Зеркала издавна считались мистическими предметами. Считается, что сломанное зеркало в этот день может символизировать неудачи или неприятности.

4. Черная кошка на дороге – к неожиданным событиям

Если в пятницу, 13-ю дорогу проходит черная кошка, это считают знаком, что день может принести неожиданные повороты событий.

5. Не стоит ссориться

В народе говорят, что возникающие в этот день конфликты могут затянуться надолго. Потому лучше избегать споров и не реагировать на провокации.

6. Порезаться или пораниться — к переменам

Некоторые приметы говорят, что даже маленькая травма в этот день может символизировать грядущие конфигурации либо принципиальные действия.

7. Встретить старого знакомого – к новым возможностям

Существует и положительная примета: случайная встреча со знакомым в пятницу, 13-го может означать новые шансы или неожиданную помощь.

Несмотря на многочисленные приметы и предрассудки, пятница, 13 остается обычным днем. Однако для многих людей она стала символом мистики и напоминанием о том, как сильно легенды и традиции могут влиять на наше восприятие событий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.