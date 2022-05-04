70-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

70-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро дают опору в жизни.

Люди хотят узнать свое будущее, поэтому во всех культурах мира есть немало способов для этого. Например, украинские девушки гадали на варениках, а римские жрецы — за полетами птиц и внутренностей животных. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Что же нас всех ждет 4 мая 2022, в 70-й день войны.

В сегодняшнем расписании две карты Таро, которая принадлежит к так называемым старшим арканам и символизируют важные жизнеутверждающие вещи и одну, которая символизирует более бытовые вещи.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Колесо Фортуны". Эта карта, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о неизбежности, успехе, ощущении важности времени, поворотном пункте, судьбе.

Помните, что в жизни ничего не определено, кроме самой не определенности, а каждый момент связан с началом нового цикла, также важны синхронность и совпадения, возможность видеть повторяющиеся ситуации и циклы, ощущение того, что вас несет поток вселенной, возможность поймать свой шанс, что успех стучится в вашу дверь или непредсказуемые события.

"Колесо Фортуны" – это карта поворотов судьбы, которая приносит нам успех или провал. Вы свободны в своем выборе, который позволит улучшить вашу жизнь или бросить вас в бездну. Сейчас вы становитесь частью большого цикла, но ни в коем случае нельзя рассчитывать только на судьбу.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Четверка мечей". Эта карта относится к масти мечей и связана со стихией воздуха, испытаниями и интеллектом.

Пора отдохнуть. Подумайте, что поможет вам расслабиться, чтобы иметь силы для работы и движения по карьерной лестнице. Иногда какие-то новации лучше отложить до лучших времен. Смиритесь с тем, что на работе будет торможение, а возможно что-то придется "заморозить".

Берите паузу, жалейте себя, пока не наберетесь сил. А иногда просто ничего не делайте. Относитесь к себе мягко и с любовью, потому что истощенные вы все равно ничего не поделаете. Вам нужно восстановить свои ресурсы, в том числе моральные, чтобы двигаться дальше.

В жизни есть дни, которые нужно просто пережить, просто ведите себя спокойно и ожидайте, что подарит вам тишина.

Завершает наш расклад Таро под названием "Паж пентаклов". Она относится к масти пентакли и связана со стихией земли, средствами и деньгами.

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

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Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

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