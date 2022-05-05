71-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро дарят уверенность в своих действиях.
Карты Таро позволяют понять человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это отличный способ понять куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданиям на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоило совершать и к чему они привели.
Что же нас всех ждет 5 мая 2022, в 71-й день войны.
Сегодняшняя первая карта – "Королева мечей".
Эта карта свидетельствует о серьезности, скромности, прямоте, объективности и целеустремленности, достижении цели, искренности и открытости, честности и умении угадывать события вперед, живой ум, сильный характер, однако одновременно — подавления эмоций и здравомыслящего человека.
Речь идет о скорости мысли и умении понимать, что в ваших силах, а от чего следует отказаться. Ваши знания помогут вам добиться результата.
Правда, с острым умом и самостоятельностью речь идет о скрытых эмоциях, которые человек не хочет выносить в общем. Возможно и разочарование в близких людях, если они не отвечают вашим завышенным требованиям. Спросите себя, объективно ли вы оцениваете ситуации, людей и события.
Следующая карта – "Маг".
Эта карта свидетельствует об инициативе, мотивации, полной осознанности и действенности. "Маг" демонстрирует активную жизненную позицию, самореализацию, знание и целеустремленность. Эта карта символизирует мост между внутренним и внешним миром. Она показывает, как наши подсознательные желания могут изменить ход событий. Сейчас нужно быть гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Сейчас вашим главным союзником должна стать самомотивация, которая поможет вдохновлять других идей.
Она советует приспосабливаться к изменяющимся жизненным обстоятельствам, генерировать новые идеи и искать правильный путь. Иногда придется доказывать, что вы умеете налаживать контакты с правильными людьми.
Завершает таропрогноз карта под названием "Семерка кубков".
Эта карта рассказывает о мечтательности, работе со своими слабостями, постройках воздушных замков, разнообразии возможностей. Однако вам будут мешать отсутствие организованности, завышенные ожидания, лень и безынициативность, отрицание неизбежного, уверенность, что вам все по силам, иллюзии и тому подобное.
Она подсказывает, что не следует плыть по течению. Также не нужно выполнять все ваши прихоти, ведь вы не знаете, что вам нужно в жизни. Но, если вы работаете от звезды к звезде, то нужно немного расслабиться.
Карта советует избегать жизненных ловушек, о которых говорилось выше. Вам нужно четко строить планы, а не отказываться от вызова судьбы.
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