72-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро работают с интуицией.
Карты Таро – это отличный советчик, ведь можете обратиться к ним за помощью в любое время суток.
Что же нас всех ждет 6 мая 2022, в 72-й день войны.
Начинает наш расклад карта Таро под названием "Колесница". Эта карта свидетельствует о силе воли, честности, упрямстве, смелости, рывке вперед, необходимости контроля над чувствами и мыслями, погоне за двумя зайцами, рискованной авантюре и духовном поиске. Эта карта подсказывает, что ключом к успеху может стать только ваша сильная самомотивация или упрямство. Своей силой вы добьетесь желаемого.
Вы сейчас добились того момента, что можете опираться на собственные суждения, а не слушать других. Вы добьетесь успеха в любых начинаниях и преодолеете все препятствия на пути. Обратите внимание на важность наблюдения за ходом времени и контроля над ситуацией для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху вырываться из рук, а сами управляйте процессом. Возможно, ваши отношения с другими людьми нуждаются в переоценке.
Следующая карта в нашем раскладе – "Восьмерка жезлов". Она рассказывает о движении вперед, действии, новостях и возможностях и подсказывает, что нужно выбрать приоритеты, выяснить свои намерения, получить важные сообщения, осознать внезапные действия. Сейчас нужно изменять решение и понять сущность ситуации.
Эта карта символизирует движение и незаконченное действие. Такое движение быстрое и неистовое. Сначала – это движение в вашей голове, а потом уже – в реальности. "Восьмерка жезлов" представляет интуитивные действия, внутренние идеи, возникшие озарением после определенного события. Сейчас нужно понять, верны ли ваши действия в данный момент.
В скором времени вы получите интересную информацию, которую вы сначала не сможете понять, потому что она поступит в необычном виде. Поэтому ваш разум должен быть открытым для любой возможности, которая поможет разобраться в ситуации. Воспользуйтесь этой информацией, чтобы принять правильное решение.
Завершает наш расклад карта под названием "Двойка мечей".
Эта карта свидетельствует о подавлении чувств и эмоций. Она рассказывает о том, что вы не хотите смотреть правде в глаза, говорите одно, а делаете другое, отрицаете свои чувства, игнорируете правду, а еще вас грызут сомнения. Теперь нужно сделать выбор, но вы не хотите его делать.
Сейчас вы пытаетесь отгородиться не только от себя, но еще от кого-то. Потому нужно научиться быть открытыми, рискованными и не бояться правды.
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