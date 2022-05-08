Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

74-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Дата публикации
Просмотры
124
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
74-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Pexels

Карты Таро озвучивают подсказки вселенной.

Карты Таро, вопреки расхожему мнению, не предрекают будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь будущее зависит только от наших действий и поступков.

Что же нас всех ждет 8 мая 2022, в 74-й день войны.

©

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Шестерка кубков". Вас можете охватить чувство ностальгии по "старым-добрым временам". Сейчас, чтобы двигаться дальше, вам необходимо признать своего внутреннего ребенка и положительно относиться к жизни. Не зацикливайтесь на сентиментальных воспоминаниях. Вернитесь мнениями в прошлое, возможно, там кроется подсказка для дальнейшего развития. Вспомните то время, когда не было страхов, сомнений в себе и ошибок взрослого человека. Но не стоит жить прошлым. Пора действовать. Выражайте себя в движении разными способами. Не забывайте, что кроме доброго отношения к людям еще есть злоба, ненависть и насилие. Нужно надеяться на позитив, но и не забывать о происках других.

©

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Туз мечей". Правда, объективность, честность и справедливость помогут вам двигаться. Также нужно избавиться от иллюзий, понимать свой дальнейший путь, логически объяснять свои поступки, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Но это все может не обезопасить вас от встречи с реальностью. Поэтому тщательно анализируйте свои мотивации и будьте креативными. Сейчас вам нужно выделиться из толпы и большая потребность в справедливости. Однако одновременно это невозможно. Верьте себе, не сомневайтесь в себе, будьте готовы к действиям и оценивайте свои возможности. Пора посмотреть правде в глаза, откажитесь от горечи разочарований в прошлом, иначе вы не сможете двигаться дальше.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Семерка кубков". Эта карта Таро, представляющая символический рассказ о сфере любви, рассказывает о мечтательности, любви к своим слабостям и разнообразию возможностей. Она намекает на отсутствие организованности, строительство воздушных замков, повышенные ожидания, лень и отсутствие инициативы, отрицание неизбежного, иллюзии в любви. Но вместе с тем эта карта говорит о том, что вам все по силам и вы получите свой кусок "пирога".

© ТСН.ua
ТСН.ua

Из-за засилья возможностей вы не можете сконцентрироваться на правильном выборе. Вы находитесь в плену своих иллюзий, сейчас вы очень ленивы и плывете по течению. Чтобы выпутаться из ситуации, вам нужно составлять планы, но не отказываться от зова судьбы. В отношениях не следует упоминать только о своих правах в любви, но и забывать об обязанностях перед партнером.

Читайте также:

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева

Как пережить ужасы войны: астролог Игорь Нехаев и психолог Диана Нехаева

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация